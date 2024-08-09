У Держдепі США відреагували на рішення Нігеру розірвати дипломатичні відносини з Україною

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу 8 серпня.

"Очевидно, що ми бачили російське втручання в різних країнах цього регіону. Що стосується відносин з Україною, ми завжди вважаємо, що дипломатичні відносини є важливими, і що країнам корисно розмовляти одна з одною, і мати можливість вирішувати суперечки та проблеми, які у них виникають, - саме тому дипломатія є важливою", - сказав Міллер.

За його словами, США протягом останніх кількох років бачить у країнах Африки дестабілізуючу присутність Росії, а також "Групи Вагнера".

"І ми помітили, що кожного разу, коли Росія чи ПВК "Вагнер" приходить до Західної Африки, до інших країн, ми бачимо, що вони сіють хаос і нестабільність на своєму шляху", - додав речник.

Що відомо про розрив дипломатичних відносин Нігеру з Україною

У вівторок, 6 серпня, Нігер заявив, що розриває дипломатичні відносини з Україною, звинувативши Київ у підтримці "терористичних груп". У Міністерстві закордонних справ України відреагували на рішення Нігеру розірвати дипломатичні відносини, зазначивши, що звинувачення на адресу України є безпідставними.

Нагадаємо, що у Республіці Малі повстанці-туареги 28 липня вбили й поранили десятки найманців російської приватної військової компанії "Вагнера". Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що малійські повстанці "отримали необхідну інформацію, яка дала змогу провести успішну військову операцію проти російських воєнних злочинців".Також Юсов сказав, що схожі операції відбуватимуться надалі.