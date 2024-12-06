У ЄС не змогли схвалити 15-й пакет санкцій проти РФ, - Reuters
Представники країн-членів Європейського Союзу 6 грудня не змогли затвердити 15-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти танкерів, які перевозять нафту РФ
Про це пише Reuters.
Дипломати зазначили, що новий санкційний пакет проти Росії заблокували 2 європейські країни через розбіжності про продовження часу для компаній ЄС, який відведений для виведення інвестицій з РФ.
Водночас у Євросоюзі запевнили, що повернуться до питання затвердження санкцій згодом.
Інформаційне агентство додає: новий пакет також передбачає санкції проти танкерів, які перевозять нафту РФ.
"У межах пакету були дебати щодо розширення виключення ЄС, яке дозволяє чехам продовжувати імпорт дизельного пального та інших продуктів, отриманих з російської нафти та виготовлених на словацькому нафтопереробному заводі", - йдеться в матеріалі.
- Раніше повідомлялось, що представники Європейського Союзу обговорять 15-й санкційний пакет проти РФ - зокрема розглянуть заходи щодо російських танкерів.
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