У ЄС не змогли схвалити 15-й пакет санкцій проти РФ, - Reuters

Про це пише Reuters.

Дипломати зазначили, що новий санкційний пакет проти Росії заблокували 2 європейські країни через розбіжності про продовження часу для компаній ЄС, який відведений для виведення інвестицій з РФ.

Водночас у Євросоюзі запевнили, що повернуться до питання затвердження санкцій згодом.

Інформаційне агентство додає: новий пакет також передбачає санкції проти танкерів, які перевозять нафту РФ.

"У межах пакету були дебати щодо розширення виключення ЄС, яке дозволяє чехам продовжувати імпорт дизельного пального та інших продуктів, отриманих з російської нафти та виготовлених на словацькому нафтопереробному заводі", - йдеться в матеріалі.