У Фінляндії заявили, що закон про боротьбу з міграцією не пов'язаний з відкриттям кордону з РФ
Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що ухвалення представленого 21 травня, законопроєкту для боротьби з міграцією, не пов'язаний з відкриттям східного кордону
Про це повідомляє Yle.
"Цей закон не може бути пов'язаний безпосередньо з відкриттям кордону (з РФ, - ред.). Звичайно, ми оцінюємо можливість відкриття, виходячи з інформації влади, а також існуючих загроз", – заявила Рантанен.
За її словами, влада може знову переглянути ситуацію на кордоні, якщо це буде можливо.
Прем'єр-міністр Петтері Орпо додав, що для цього необхідно, щоб російська сторона повернулася до нормальної практики: "Прикордонний рух може відновитися лише тоді, коли по обидва боки кордону люди дотримуватимуться правил, що існували до цього феномена міграції, що направляється. Це означає, що російські прикордонники мають повернутись до звичайної практики, коли людей без в'їзних документів до кордону не пускають".
- У вівторок, 21 травня, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час пресконференції заявив, що країна потребує змін до законодавства для боротьби з міграцією на кордоні з Росією.
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