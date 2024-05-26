У НАТО попередили Китай, що його підтримка РФ у війні проти України загрожує співпраці з Заходом

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Die Welt.

"Китай каже, що хоче підтримувати добрі відносини з Заходом. Водночас Пекін розпалює війну в Європі. Ви не можете мати і те, і інше", - сказав генсек НАТО.

За його словами, підтримка Китаю є "життєво важливою" для продовження війни РФ проти України.

"Спостерігається явне збільшення продажів деталей машин, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва використовує для виробництва ракет, танків і літаків для застосування проти України", - наголосив Столтенберг.