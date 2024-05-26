У НАТО попередили Китай, що його підтримка РФ у війні проти України загрожує співпраці з Заходом
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що підтримка Росії з боку Китаю у війні проти України ставить під загрозу співпрацю Пекіна з країнами Заходу
Про це він заявив в інтерв'ю виданню Die Welt.
"Китай каже, що хоче підтримувати добрі відносини з Заходом. Водночас Пекін розпалює війну в Європі. Ви не можете мати і те, і інше", - сказав генсек НАТО.
За його словами, підтримка Китаю є "життєво важливою" для продовження війни РФ проти України.
"Спостерігається явне збільшення продажів деталей машин, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва використовує для виробництва ракет, танків і літаків для застосування проти України", - наголосив Столтенберг.
- Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання обладнання російській оборонній промисловості, заявивши, що китайці не можуть "дотримуватися обох сторін" у пошуках припинення конфлікту та покращення відносин між Пекіном і Європою.
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