У парламенті Словаччини забракло голосів на підтримку резолюції про засудження удару РФ по Охматдиту

Про це повідомляє Aktuality.

Резолюцію висунула депутатка з опозиційної "Прогресивної Словаччини" Беата Юрик, запропонувавши додати її до порядку денного.

У відповідь на таку ініціативу представниця партії словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо SMER-SD Яна Вальова запитала: "Ви там були?".

Зазначено, що резолюцію стосовно удару РФ по Охматдиту 8 липня підтримав 41 депутат - це недостатньо для її розгляду.

Удар РФ по Охматдиту