У парламенті Словаччини забракло голосів на підтримку резолюції про засудження удару РФ по Охматдиту
У словацькому парламенті не змогли ухвалити резолюцію, яка б засудила російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" через недостатню кількість голосів
Про це повідомляє Aktuality.
Резолюцію висунула депутатка з опозиційної "Прогресивної Словаччини" Беата Юрик, запропонувавши додати її до порядку денного.
У відповідь на таку ініціативу представниця партії словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо SMER-SD Яна Вальова запитала: "Ви там були?".
Зазначено, що резолюцію стосовно удару РФ по Охматдиту 8 липня підтримав 41 депутат - це недостатньо для її розгляду.
Удар РФ по Охматдиту
- Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі та Києві загинули 38 людей, майже дві сотні - поранено.
- Зокрема, у Шевченківському районі столиці зазнали руйнування два поверхи корпусу лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждали. Пошкоджені кілька інших корпусів.
- Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.
- 9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей.
- 12 липня рада керуючих МАГАТЕ засудила ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит".
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