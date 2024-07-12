Проти голосували лише РФ і Китай: МАГАТЕ ухвалило резолюцію, якою засудило удар по Охматдиту

Відповідну резолюцію схвалили на екстреному закритому засіданні, яке відбулося 12 липня на прохання України, передає пресслужба Міненерго.

Зокрема, в документі сказано, що Рада найрішучіше засуджує зрив технічної допомоги МАГАТЕ Україні, спричинений ударом РФ по Охматдиту.

Рада також підтримала продовження зусиль МАГАТЕ з технічного співробітництва з Україною, зокрема надання подальшої допомоги Охматдиту, щоб забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки та захисту.

Крім того, резолюція закликала країни-учасниці до політичної та фінансової підтримки України, зокрема шляхом надання необхідного обладнання, пов'язаного з ядерною безпекою та захистом.

"Дякую Раді керуючих МАГАТЕ за рішучу реакцію на відверто терористичні дії нашого ворога. Країна-терорист показує усьому світу, що здатна з легкістю спрямовувати свою зброю навіть не просто проти цивільного населення, а проти важкохворих дітей. Увесь світ це бачить. Крім того, така зухвала атака, як була зроблена на лікарню "Охматдит", є неприпустимим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності", - прокоментував прийняте рішення міністр енергетики України Герман Галущенко.

Своєю чергою Укрінформ уточнив, що з 34 країн, які мають право голосу в Раді керуючих МАГАТЕ, 20 підтримали резолюцію. Дванадцять країн утрималися від голосування. Проти проголосували лише Росія та Китай.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.