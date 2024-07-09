Україна просить скликати екстрене засідання МАГАТЕ через атаку РФ на Охматдит

Про це йдеться в офіційному зверненні міністра енергетики України Германа Галущенка до голови Ради керуючих МАГАТЕ Хольгера Федеріко Мартинсена, передає пресслужба Міненерго.

"Терористична ракетна атака Росії не лише ставить під загрозу життя людей, але і є кричущим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи саму основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності…Від імені України прошу провести засідання Ради керуючих щодо ситуації в Україні у зв'язку з зухвалим нападом Росії на дитячу лікарню в Києві", - наголосив Галущенко.

Зазначається, що в Охматдиті лікуються тяжкохворі діти, зокрема від онкологічних хвороб. У лікарні є 27 джерел іонізуючого випромінювання.

МАГАТЕ надає технічну підтримку Охматдиту за такими напрямами, як радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія. Це в тому числі й обладнання.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.