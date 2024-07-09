Україна просить скликати екстрене засідання МАГАТЕ через атаку РФ на Охматдит
Ракетний удар РФ по лікарні "Охматдит" є кричущим порушенням основних принципів і цінностей МАГАТЕ, тому Україна просить організацію дати цьому злочину оцінку
Про це йдеться в офіційному зверненні міністра енергетики України Германа Галущенка до голови Ради керуючих МАГАТЕ Хольгера Федеріко Мартинсена, передає пресслужба Міненерго.
"Терористична ракетна атака Росії не лише ставить під загрозу життя людей, але і є кричущим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи саму основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності…Від імені України прошу провести засідання Ради керуючих щодо ситуації в Україні у зв'язку з зухвалим нападом Росії на дитячу лікарню в Києві", - наголосив Галущенко.
Зазначається, що в Охматдиті лікуються тяжкохворі діти, зокрема від онкологічних хвороб. У лікарні є 27 джерел іонізуючого випромінювання.
МАГАТЕ надає технічну підтримку Охматдиту за такими напрямами, як радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія. Це в тому числі й обладнання.
Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо
Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.
Станом на вівторок, 9 липня, аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені. Унаслідок атаки Росії на цій локації загинули дві людини, є поранені.
Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.
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