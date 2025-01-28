У Польщі закликали не купувати автівки Tesla через підтримку Маском проросійської партії AfD

Про це повідомляє Polsat News.

На мітингу AfD у Галле Маск заявив, що Німеччина підходить до історії занадто критично та закликав німців пишатися своєю національністю.

Нітрас, коментуючи слова Маска, зазначив, що "жоден нормальний поляк не повинен більше купувати Tesla" і висловив думку про необхідність споживчого бойкоту. Він вважає, що Маск, користуючись своїми мільярдами, не розуміє загрози, яку представляє минуле, та зазначив, що спогади про жахи Другої світової війни є важливими для жителів Центральної Європи.

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"Це гідра, яка може відродитися. Особливо в такий день, як день визволення Аушвіцу, ми повинні пам'ятати про це і голосно свідчити про правду», - підкреслив він.

Міністр також висловив сподівання, що такі заяви американського бізнесмена можуть негативно вплинути на популярність AfD на майбутніх виборах.

Підтримка Маском AfD викликала критику в Європі, і попередні результати опитувань показують, що AfD має шанси на друге місце на загальних виборах у Німеччині, які відбудуться 23 лютого.