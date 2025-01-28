У Польщі закликали не купувати автівки Tesla через підтримку Маском проросійської партії AfD
Міністр спорту Польщі Ярослав Нітрас закликав громадян не купувати автомобілі Tesla через коментарі Ілона Маска на мітингу правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD)
Про це повідомляє Polsat News.
На мітингу AfD у Галле Маск заявив, що Німеччина підходить до історії занадто критично та закликав німців пишатися своєю національністю.
Нітрас, коментуючи слова Маска, зазначив, що "жоден нормальний поляк не повинен більше купувати Tesla" і висловив думку про необхідність споживчого бойкоту. Він вважає, що Маск, користуючись своїми мільярдами, не розуміє загрози, яку представляє минуле, та зазначив, що спогади про жахи Другої світової війни є важливими для жителів Центральної Європи.
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"Це гідра, яка може відродитися. Особливо в такий день, як день визволення Аушвіцу, ми повинні пам'ятати про це і голосно свідчити про правду», - підкреслив він.
Міністр також висловив сподівання, що такі заяви американського бізнесмена можуть негативно вплинути на популярність AfD на майбутніх виборах.
Підтримка Маском AfD викликала критику в Європі, і попередні результати опитувань показують, що AfD має шанси на друге місце на загальних виборах у Німеччині, які відбудуться 23 лютого.
- Раніше Маск викликав великий резонанс, підтримавши й фінансувавши німецьку ультраправу проросійську партію "Альтернатива для Німеччини", стверджуючи, що лише AfD "може врятувати Німеччину". Шольц заявив, що підтримка Маском ультраправих загрожує демократичному розвитку Європи.
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