У РФ наказали закупити РЕБ для захисту нафтопереробних заводів від атак дронів, - "Атеш"
У Росії нафтопереробним заводам наказали закупити системи радіоелектронної боротьби, щоб протидіяти атакам безпілотників
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
Зазначено, що російська влада намагається посилити захист нафтопереробних заводів від дронових атак. За словами джерела "Атеш", підприємствам роздали вказівки придбати системи радіоелектронної боротьби для протидії БПЛА дальньої дії.
"Основний вибір припав на мобільні комплекси типу "Шпак". Ці системи РЕБ активно застосовуються ЗС Росії у війні з Україною. Як нам відомо системи РЕБ неспроможні перехоплювати всі типи безпілотників. Є інформація, що деякі заводи вже мали такі системи на момент атак, але вони їм не допомогли", - зазначає рух спротиву.
За словами партизанів, дрони, які атакують російські НПЗ, використовують передові технології, що ускладнює їх перехоплення та виявлення.
"Окрім придбання нових систем РЕБ на підприємствах зміцнюються резервуари мішками з піском. Також застосовуються маскувальні мережі, а в нічний час доби відключається освітлення", - додають в "Атеш".
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