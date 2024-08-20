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Угорщина досі не надала ЄС пояснення щодо спрощення перетину кордону для білорусів і росіян, - ЗМІ

Юлія Лаврук
20 серпня, 2024 вiвторок
11:15
Світ Угорщина

Угорщина все ще не пояснила ЄС своє рішення щодо спрощення перетину кордону для білорусів і росіян. Єврокомісія просила надати пояснення до 19 серпня

Зміст

Про це пише Euractiv.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на початку серпня попросила Угорщину "не пізніше 19 серпня" пояснити своє рішення щодо спрощення перетину кордону для білорусів і росіян. Речник Єврокомісії підтвердив Euractiv, що станом на другу половину дня 19 серпня відповіді ще не було.

У листі адресованому очільнику МВС Угорщини Шандору Пінтеру Ілва Йоганссон зазначила, що "такі рішення повинні бути ретельно збалансовані, щоб не ставити під загрозу цілісність нашого спільного простору без внутрішнього прикордонного контролю і належним чином враховувати потенційні наслідки для безпеки".

Вона також зазначила, що такі рішення "можуть призвести до фактичного обходу обмежень, запроваджених ЄС".

Що передувало

Наприкінці липня стало відомо, що після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт спрощує умови в'їзду на територію країни для росіян та білорусів. Єврокомісія попросила надати детальні пояснення щодо цього рішення.

Група з 67 депутатів Європейського парламенту 5 серпня звернулася до Єврокомісії з закликом вжити обмежувальних заходів проти Угорщини через послаблення нею візових обмежень для громадян РФ і Білорусі. Водночас євродепутати пропонують розглянути виключення держави з Шенгенської зони.

Вже 16 серпня стало відомо, що очільники МЗС та МВС країн Північної Європи та Балтії надіслали спільного листа комісару ЄС з питань внутрішніх справ Ільві Йоханссон, в якому висловили занепокоєння рішенням щодо пом'якшеного візового режиму.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 18 серпня заявив, що спрощення з боку його країни в'їзду для громадян Росії та Білорусі не становить ризиків для безпеки Шенгенської зони, а колеги з ЄС "продовжують кампанію брехні" проти Угорщини.

Теги:
Росія
ЄС
Білорусь
Єврокомісія
Угорщина
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