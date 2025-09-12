Угорщина тримає дистанцію від війни в Україні, тоді як "поляки по вуха в ній загрузли": Орбан про дрони РФ у Польщі

Про це повідомляє 24.hu.

"Давайте не будемо випускати з уваги той факт, що це сталося в Польщі, поляки – наші друзі, незалежно від політичної кон'юнктури моменту…вони наші історичні союзники, вони близькі нам по духу, тому вони дійсно наші друзі", - зазначив Орбан.

Він додав, що саме тому Угорщина має однією із перших чітко реагувати на все, що порушує суверенітет Польщі.

"Ми з першого моменту назвали вторгнення російських безпілотників на польську територію неприйнятним, і ми стоїмо на боці поляків, ми на 100 відсотків солідарні з ними", - відмітив Орбан.

Угорський прем’єр сказав про російські безпілотники, які цього тижня вторглися в польський, а отже, і в повітряний простір НАТО: "Інцидент, що стався в середу, є втіленням або притчею про небезпечні обставини, в яких ми живемо щодня".

За його словами, це могло статися сьогодні або вчора, у Польщі або Угорщині, "тому загроза війни неминуча".

Він додав, що його країна тримає дистанцію від війни, тоді як "поляки по вуха в ній загрузли".

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

За словами чиновників, експертів з оборони та аналітиків, це показало, наскільки непідготовлена ​​Європа до такого масованого повітряного нападу, який Росія завдає Україні майже щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.