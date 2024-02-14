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"Україна буде на порядку денному": голова МЗС Британії анонсував візит до Болгарії та Польщі

14 лютого, 2024 середа
04:10
Світ Девід Кемерон

Під час візиту міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона до Болгарії та Польщі йтиметься про посилення підтримки України та сприяння боротьбі з нелегальною міграцією

Про це йдеться на сайті британського уряду.

"Через майже два роки після незаконного вторгнення Путіна в Україну міністр закордонних справ відвідає Болгарію та Польщу перед поїздкою на Мюнхенську конференцію з безпеки. Ця поїздка підкреслить прихильність Великої Британії міжнародній безпеці та продемонструє, як Сполучене Королівство посилює оперативну співпрацю з країнами Європи, які борються з величезною проблемою нелегальної міграції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна буде на порядку денному протягом усього візиту, а міністр зосередився на роботі з партнерами, включаючи Болгарію та Польщу, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку. Зокрема йтиметься про те, як зміцнити Україну у війні зараз, забезпечити перемогу України, якщо Путін продовжить бойові дії, і закласти фундамент довгострокового майбутнього України.  

Очільник британського МЗС також обговорить, як Британія посилює свою підтримку ключових союзників по НАТО, зокрема для підвищення стійкості, припинення залежності від російських енергоносіїв і боротьби з кіберзагрозами та дезінформацією. Пізніше цього тижня міністр закордонних справ відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, закликаючи союзників збільшити оборонне виробництво для України.

  • Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна готова захищатися, якщо Росія почне військову агресію. Він запевнив: для цього міністерство оборони має кошти.
Теги:
Україна
Польща
Болгарія
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
підтримка України
Світ про Україну
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