Українці, які застрягли на грузинському пункті пропуску на кордоні з РФ, припинили голодування, - МЗС

Про це повідомило українське МЗС.

"8 серпня представник депортованих громадян України, з яким наші дипломати підтримують постійну комунікацію, інформував посольство України в Грузії про припинення голодування наших співвітчизників, оголошеного 5 серпня. Він також висловив вдячність дипустанові за зусилля задля вирішення гуманітарної кризи, штучно створеної російською стороною", – йдеться в матеріалі.

Станом на сьогодні, трьом українцям надали медичну допомогу й оформили відповідні медичні протоколи. Також Київ і Тбілісі досягли домовленості щодо подальшого забезпечення екстреної медичної допомоги громадянам України за необхідності.

"МЗС із залученням посольств України в Грузії та Республіці Молдова, а також у співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями, продовжує працювати над поверненням громадян України на Батьківщину. Триває активна взаємодія української сторони з офіційними представниками влади Грузії та Молдови задля якнайшвидшого розблокування транзитного шляху, вирішення всіх логістичних та організаційних перешкод", – наголошує відомство.

Також Міністерство поновило заклик до Росії: відправляти депортованих українців безпосередньо на кордон України з РФ чи Білоруссю, де їх готова зустрічати держава.

Що передувало

Раніше МЗС України повідомляло, що на російсько-грузинському кордоні утримують у неналежних умовах громадян України, котрих депортували з РФ після відбуття покарання на її території.

19 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські дипломати працюють над організацією повернення на Батьківщину українських громадян, яких Росія без документів вивезла до грузинського кордону.

29 липня стало відомо, що прикордонна поліція МВС Грузії планує розширити житлову зону на кордоні з РФ для депортованих українців, яким не дозволили вʼїзд на територію держави.

5 серпня пʼятеро українців, які застрягли на кордоні Грузії з РФ та перебувають у підвалі прикордонного пункту пропуску "Даріалі", оголосили про безстрокове голодування.

МЗС України заявило, що утримання українців на кордоні Грузії з РФ може свідчити про цілеспрямовану російську операцію. Зокрема, 15 громадян на пункті пропуску оголосили голодування.