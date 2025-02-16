Україну не запрошено на американо-російські консультації у Саудівській Аравії, - BBC News

Про це повідомляє BBC News із посиланням на джерело в уряді.

"Високопоставлене джерело в уряді повідомило BBC News, що Україна не була запрошена і не відправляє команду на ці переговори", - йдеться у матеріалі.

Як зауважили у виданні, це послідувало за заявою спеціального представника США в Україні Кіта Келлога про те, що Київ буде залучений до переговорів.

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BBC повідомляє, що представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф підтвердив, що вирушить до Саудівської Аравії для переговорів з російськими посадовцями. Також, за його словами, там буде присутній і радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц.

Раніше видання Politico писало про те, що з американського боку до Саудівської Аравії поїдуть радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц, держсекретар Марко Рубіо та представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. При цьому спецпредставника Трампа з українсько-російських переговорів, відставного генерала Кіта Келлога там не буде, повідомили на умовах анонімності двоє співрозмовників Politico з-поміж республіканців, а також конгресмен-республіканець з Техасу Майк МакКол.

Агенція Bloomberg повідомляла про наявність у російській переговорній групі помічника президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрія Ушакова, директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна та гендиректора Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва. Окрім того, зазначалося, що їм допомагатиме ідеолог рашизму, пропагандист та ексміністр культури РФ Володимир Мединський, що 2022 року був керівником російської делегації під час зустрічей 28 лютого та 3 березня.

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