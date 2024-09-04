Умєров летить у Німеччину на переговори з Пісторіусом: про що говоритимуть
У середу, 4 вересня, міністр оборони України Рустем Умєров відвідає столицю Німеччини Берлін, де зустрінеться зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом
Про це пише Укрінформ.
"Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус прийме свого українського колегу Рустема Умєрова з візитом у міністерстві в Берліні", - повідомили у пресслужбі німецького міноборони.
Зазначається, що серед тем обговорення голів оборонних відомств буде розвиток ситуації в Україні, німецько-українська співпраця у сфері безпеки та оборони й зміцнення української ППО.
У міноборони Німеччини додали, що Пісторіус планує зустріти Умєрова з військовими почестями, обидва міністри покладуть квіти до меморіалу бундесверу.
- Днем раніше Умєров зустрівся з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Основною темою розмови стало зміцнення оборонної співпраці.
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