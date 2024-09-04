Умєров летить у Німеччину на переговори з Пісторіусом: про що говоритимуть

Про це пише Укрінформ.



"Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус прийме свого українського колегу Рустема Умєрова з візитом у міністерстві в Берліні", - повідомили у пресслужбі німецького міноборони.



Зазначається, що серед тем обговорення голів оборонних відомств буде розвиток ситуації в Україні, німецько-українська співпраця у сфері безпеки та оборони й зміцнення української ППО.



У міноборони Німеччини додали, що Пісторіус планує зустріти Умєрова з військовими почестями, обидва міністри покладуть квіти до меморіалу бундесверу.

Днем раніше Умєров зустрівся з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Основною темою розмови стало зміцнення оборонної співпраці.