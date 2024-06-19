Від 12 років в’язниці: у Росії засудили чотирьох громадян України у справі про вбивство Мотороли
Суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок чотирьом громадянам України у справі про вбивство одного з ватажків угруповання "ДНР" Арсена Павлова на прізвисько Моторола
Про це пише російський телеграм-канал SOTAvision.
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок Олександру Погорєлову, Василю Чурилову, Олександру Тимошенку та Артему Єму.
Як пише видання, їх визнали винними у нібито приготуванні до шпигунства, шпигунстві, посяганні на життя державного чи громадського діяча, проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності, незаконному придбанні вибухових пристроїв, участі у терористичному співтоваристві та скоєнні двох терактів.
Зокрема Погорєлова засудили до довічного терміну в колонії особливого режиму, Чурилова - до 13 років колонії суворого режиму, Тимошенка - до 12 років, Артема Єна - до 17 років у колонії.
За версією слідства, Олександр Погорєлов у жовтні 2016 року він нібито встановив вибухівку на даху ліфта в його будинку. Пристрій спрацював - Арсен Павлов загинув. Сам Погорєлов заявляв, що не скоював злочинів проти громадян РФ, а свої свідчення він дав під тортурами. Решта фігурантів проходили у справі як спільники Погорєлова.
У 2016 році стало відомо, що у Донецьку вбитий один з командирів терористів "ДНР" Арсен Павлов (Моторола). Тоді російські джерела повідомляли, що Моторола "загинув в результаті терористичної роботи української ДРГ".
- Другий Західний окружний військовий суд Росії заочно засудив до 10 років депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка за трьома статтями. Він відреагував.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.44 Купівля 40.44Продаж 40.95
- EUR Купівля 43.42Продаж 44.17
- Актуальне
- Важливе