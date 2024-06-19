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Від 12 років в’язниці: у Росії засудили чотирьох громадян України у справі про вбивство Мотороли

19 червня, 2024 середа
15:38
Світ

Суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок чотирьом громадянам України у справі про вбивство одного з ватажків угруповання "ДНР" Арсена Павлова на прізвисько Моторола

Зміст

Про це пише російський телеграм-канал SOTAvision.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок Олександру Погорєлову, Василю Чурилову, Олександру Тимошенку та Артему Єму.

Як пише видання, їх визнали винними у нібито приготуванні до шпигунства, шпигунстві, посяганні на життя державного чи громадського діяча, проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності, незаконному придбанні вибухових пристроїв, участі у терористичному співтоваристві та скоєнні двох терактів.

Зокрема Погорєлова засудили до довічного терміну в колонії особливого режиму, Чурилова - до 13 років колонії суворого режиму, Тимошенка - до 12 років, Артема Єна - до 17 років у колонії.

За версією слідства, Олександр Погорєлов у жовтні 2016 року він нібито встановив вибухівку на даху ліфта в його будинку. Пристрій спрацював - Арсен Павлов загинув. Сам Погорєлов заявляв, що не скоював злочинів проти громадян РФ, а свої свідчення він дав під тортурами. Решта фігурантів проходили у справі як спільники Погорєлова.

У 2016 році стало відомо, що у Донецьку вбитий один з командирів терористів "ДНР" Арсен Павлов (Моторола). Тоді російські джерела повідомляли, що Моторола "загинув в результаті терористичної роботи української ДРГ".

  • Другий Західний окружний військовий суд Росії заочно засудив до 10 років депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка за трьома статтями. Він відреагував.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
окуповані території
"ДНР"
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