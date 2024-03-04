Війна в Україні: Медведєв сказав, з ким Росія готова вести перемовини
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що чинна влада в Україні не готова до перемовин із Росією щодо "миру"
Про це він сказав 4 березня на федеральному просвітницькому марафоні "Знання. Перші", передає Інтерфакс.
Медведєв наголосив, що РФ не відмовиться від окупованих нею земель.
"Тому переговори з якимись новими людьми можливі, на мій погляд, тоді, коли вони визнають реалії, що склалися на землі внаслідок дії наших доблесних збройних сил", - заявив росіянин.
Заступник голови радбезу РФ зазначив, що країна-агресорка готова вести перемовини з Україною лише після зміни політичного керівництва в ній.
"Якщо ви маєте на увазі чинну українську владу, то навряд (зможе вести перемовини, - ред.). Ні, не зможуть. Таких людей там не було, немає і не буде", - резюмував Медведєв.
Нагадаємо, що в цій же промові Медведєв назвав Україну Росією.
- Очільник МЗС Росії Сергій Лавров 14 лютого заявив, що РФ нібито готова до політико-дипломатичного закінчення війни в Україні, але "з урахуванням реалій на землі".
- 22 лютого голова МЗС Китаю Ван Ї закликав Київ і Москву до мирних переговорів, заявивши, що це єдиний спосіб закінчити війну.
- 28 лютого президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність надати майданчик для перемовин між Україною та РФ.
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