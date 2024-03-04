Війна в Україні: Медведєв сказав, з ким Росія готова вести перемовини

Про це він сказав 4 березня на федеральному просвітницькому марафоні "Знання. Перші", передає Інтерфакс.

Медведєв наголосив, що РФ не відмовиться від окупованих нею земель.

"Тому переговори з якимись новими людьми можливі, на мій погляд, тоді, коли вони визнають реалії, що склалися на землі внаслідок дії наших доблесних збройних сил", - заявив росіянин.

Заступник голови радбезу РФ зазначив, що країна-агресорка готова вести перемовини з Україною лише після зміни політичного керівництва в ній.

"Якщо ви маєте на увазі чинну українську владу, то навряд (зможе вести перемовини, - ред.). Ні, не зможуть. Таких людей там не було, немає і не буде", - резюмував Медведєв.

Нагадаємо, що в цій же промові Медведєв назвав Україну Росією.