Про це повідомляє російська державна пропагандистська агенція ТАСС.

Росіяни запустили наратив, що ЄС нібито мають намір утримати Молдову в рамках своєї "русофобської політики"

"Робити це планується за будь-яку ціну, аж до введення військ та фактичної окупації країни. На даному етапі здійснюється концентрація підрозділів збройних сил держав НАТО в Румунії поблизу молдавських кордонів", - йдеться у заяві служби зовнішньої "розвідки" Росії.

Також росіяни публікують "інформацію", що буцімто в Одесу вже прибули військові з Франції й Великої Британії.

"Розміщення натівського "десанту" в Одеській області готується для залякування Придністров'я", - йдеться у повідомленні пропагандистів.

Водночас російська "розвідка" не підкріплює свої заяви жодними доказами.

Вибори у Молдові й загроза втручання Росії