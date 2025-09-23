"Військові з Франції й Британії вже в Одесі": РФ звинуватила Європу в планах окупувати Молдову
У вівторок, 23 вересня, служба зовнішньої "розвідки" Росії випустила низку заяв зі звинуваченнями у бік європейських країн
Про це повідомляє російська державна пропагандистська агенція ТАСС.
Росіяни запустили наратив, що ЄС нібито мають намір утримати Молдову в рамках своєї "русофобської політики"
"Робити це планується за будь-яку ціну, аж до введення військ та фактичної окупації країни. На даному етапі здійснюється концентрація підрозділів збройних сил держав НАТО в Румунії поблизу молдавських кордонів", - йдеться у заяві служби зовнішньої "розвідки" Росії.
Читайте також: РФ хоче провести "грузинифікацію" Молдови, щоб зупинити євроінтеграцію України: Портников пояснив, до чого тут Орбан
Також росіяни публікують "інформацію", що буцімто в Одесу вже прибули військові з Франції й Великої Британії.
"Розміщення натівського "десанту" в Одеській області готується для залякування Придністров'я", - йдеться у повідомленні пропагандистів.
Водночас російська "розвідка" не підкріплює свої заяви жодними доказами.
Вибори у Молдові й загроза втручання Росії
За інформацією Bloomberg, Росія планує втручання у вибори в Молдові для ослаблення проєвропейського уряду та впливу на євроінтеграційний курс країни. Для цього вони активізували дезінформаційні кампанії.
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія може використати державу як плацдарм для нападу на Одеську область, якщо проросійські партії переможуть на парламентських виборах 28 вересня.
22 вересня в Молдові затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки задля організацій масових заворушень на виборах парламенту.
