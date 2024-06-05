Вступ України й Молдови до ЄС: 12 держав закликають розпочати переговори цього місяця, - ЗМІ

Про це повідомляє Erucativ.

Лист підписали очільники міністерств закордонних справ Чехії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Португалії, Латвії, Литви, Польщі, Німеччини, Румунії, Словаччини та Словенії.

"Ми спільно закликаємо до ухвалення Радою із загальних питань переговорних рамок для України та Молдови не пізніше червня, щоб скликати міжурядові конференції з обома країнами до кінця цього місяця", - йдеться у листі міністрів до бельгійського колеги Аджі Лябіб.

Головуюча в ЄС до кінця червня Бельгія наполягала на досягненні рішення щодо цього питання. Водночас зазначається, що формальний початок переговорів про вступ до блоку, який може тривати роками, знаменує міжурядова конференція з країною-кандидатом.

"У світлі досягнутих результатів і поточних зусиль з реформування як в Україні, так і в Молдові, про які Комісія вже повідомляла раніше, ми вважаємо, що зараз настав час рухатися вперед", - акцентують очільники європейських МЗС.

Зазначено, повернення послів Євросоюзу до цього питання з ймовірністю ухвалення рішення очікується 7 червня. Водночас Європейська комісія може надати послам ЄС дані про прогрес України та Молдови у здійсненні реформ, що потрібні для вступу.

За словами представників Євросоюзу, обидві держави отримують позитивну оцінку.

"Початок переговорів про вступ принесе додаткову мотивацію як Україні, так і Молдові. Враховуючи важку ситуацію в Україні та майбутні президентські вибори і референдум щодо членства в ЄС у Молдові, це підвищило б моральний дух і сприяло б подальшій роботі над реформами в цих країнах", - підкреслено в листі.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

22 лютого президент Зеленський сказав, що мета України - почати переговори про вступ до ЄС до червня.

12 березня стало відомо, що єврокомісар Варгеї пропонує визнати завершеними лише два з чотирьох кроків, необхідних для вступу України до ЄС.

29 травня повідомлялось, що Євросоюз планує розпочати переговори про членство України в блоці до того, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС 1 липня. Більшість умов для вступу Київ виконав.