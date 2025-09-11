Якщо Польща визнала акт агресії, то це вже є напад, - військовий експерт Сунгуровський

Про це в ефірі Еспресо сказав директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"Реакція Вашингтона на вторгнення російських БПЛА в Польщу була прогнозованою, як і реакція самого НАТО. Те, що вони стверджують, нібито застосування сили було нижчим за поріг п’ятої статті - це неправда", - зазначив Сунгуровський.

За словами директора військових програм Центру Разумкова, в резолюції Генеральної Асамблеї ООН 1974 року чітко визначено ознаки агресії.

"Вони посилаються на те, що не кожна агресія є нападом. Насправді - навпаки: не кожен напад є агресією. Але якщо Польща визнала акт агресії, то це вже напад.

Тобто всі ці відмовки про те, що ми ще не дійшли до тієї межі, за якою можна застосовувати п'яту статтю про колективну оборону, - це вигадки. Це приводи для того, щоб уникати прямої конфронтації з Росією", - зауважив Сунгуровський.

Військовий експерт також додав, що Росія вже давно випробовує НАТО. Однією з таких спроб, зокрема, була відмова України вступити до НАТО.

"Адже страх конфронтації і змусив членів Альянсу не приймати Україну до свого складу", - наголосив Сунгуровський.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.