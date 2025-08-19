Якщо я потраплю в рай, однією з причин цього буде закінчення війни в Україні, - Трамп

Про це він заявив в інтервʼю Fox & Friends, цитує The Hill.

Глава Білого дому повторив, що хоче закінчити війну в Україні.

"Але якщо я зможу врятувати 7000 людей на тиждень від убивства, я думаю, що це красиво, - я хочу спробувати потрапити в рай, якщо це можливо. Я чув, що у мене не все добре", – сказав він.

Трамп продовжив: "Я чув, що я дійсно на дні тотемного стовпа. Але якщо я зможу потрапити в рай, це (закінчення війни в Україні, – ред.) буде однією з причин".

Також він прокоментував обговорення гарантій безпеки для Києва, виключивши можливість членства України в НАТО, оскільки "це просто не те, що може коли-небудь статися". За його словами, "буде якась форма безпеки".

"Я сподіваюся, що президент Путін буде хорошим. Якщо він не буде, це буде важка ситуація. І я сподіваюся, що президент Зеленський зробить те, що має зробити. Він також повинен проявити певну гнучкість", – сказав Трамп.

18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.

За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.

Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.

Згодом глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від двосторонніх чи тристоронніх перемовин з Україною про мир.





