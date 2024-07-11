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Засідання Ради ЄС під час головування Угорщини не відвідуватимуть 6 країн на знак протесту

11 липня, 2024 четвер
22:55
Світ Євроcoюз ЄС

Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія бойкотуватимуть засідання Ради Європейського Союзу під час головування в ній Угорщини — не відправлятимуть своїх міністрів на знак протесту проти переговорів угорського премʼєра Віктора Орбана з очільником Кремля Володимиром Путіним у Москві

Зміст

Про це повідомляє Reuters. 

Міністерка з питань Європи уряду Швеції Джессіка Росвалл наголосила, що таке рішення країни прийняли через поїздку Орбана до Москви, де відбулись його переговори з російським диктатором. 

"Дії Угорщини під час головування є шкідливими та повинні мати наслідки. Тому Швеція не братиме участі на політичному рівні в неформальних урядових зустрічах у липні", - заявила вона. 

Водночас Росвалл підкреслила, що Франція, Польща, Фінляндія та країни Балтії відправлятимуть на засідання Ради Європейського Союзу державних службовців, а не міністрів. 

Також зазначається, що подібні заходи обговорюються й іншими державами- членами ЄС. 
 

Візит Орбана до Москви

2 липня прем'єр-міністр Угорщини Орбан прибув до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України.

Згодом у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Орбан також взяв участь у неформальному саміті тюркських держав в Азербайджані 5-6 липня. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Будапешт не представляє інтересів ЄС у взаємодіях з країнами та організаціями.

7 липня повідомлялося, що Орбан прагне змістити увагу Заходу на можливі перемовини між Україною та Росією щодо припинення бойових дій, проте його зусилля спрямовані на підрив підтримки України від європейських союзників.

11 липня юридична служба Європейського Союзу підтвердила, що переговори прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, чия країна зараз головує в ЄС, з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві суперечать договорам блоку.

Теги:
Польща
ЄС
Латвія
Естонія
Швеція
Литва
Фінляндія
Рада Європи
Угорщина
Віктор Орбан
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