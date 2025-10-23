"Жодна країна, що поважає себе, ніколи не діє під тиском": Путін про нові санкції США
У четвер, 23 жовтня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що запровадження нових санкцій від Сполучених Штатів нібито є спробою тиску на Росію
Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".
"Нові санкції США — це спроба чинити тиск на Росію. Жодна країна, що поважає себе, ніколи не діє під тиском", - сказав Путін.
Він також повідомив, що ініціатива проведення саміту в Будапешті нібито надійшла від американської сторони, під час останньої розмови з американським президентом Дональдом Трампом.
Читайте також: "Я скасував зустріч": Трамп сказав, що розмови з Путіним проходять добре, проте не мають результату
На заяву лідера США про скасування зустрічі, російський диктатор зазначив, що, радше, йдеться про "перенесення" та підкреслив, що було б помилкою буцімто підходити до будапештського саміту без належної підготовки.
- 21 жовтня стало відомо, що зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним найближчим часом не планується. Підготовку до саміту у Будапешті, який анонсували раніше, зупинили.
- 22 жовтня міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснєфті" та "Лукойлу" — через небажання Москви завершити війну в Україні.
