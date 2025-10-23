Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ "Жодна країна, що поважає себе, ніколи не діє під тиском": Путін про нові санкції США

"Жодна країна, що поважає себе, ніколи не діє під тиском": Путін про нові санкції США

Марія Музиченко
23 жовтня, 2025 четвер
19:11
Світ російський диктатор Володимир Путін

У четвер, 23 жовтня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що запровадження нових санкцій від Сполучених Штатів нібито є спробою тиску на Росію

Зміст

Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

"Нові санкції США — це спроба чинити тиск на Росію. Жодна країна, що поважає себе, ніколи не діє під тиском", - сказав Путін.

Він також повідомив, що ініціатива проведення саміту в Будапешті нібито надійшла від американської сторони, під час останньої розмови з американським президентом Дональдом Трампом.

Читайте також: "Я скасував зустріч": Трамп сказав, що розмови з Путіним проходять добре, проте не мають результату

На заяву лідера США про скасування зустрічі, російський диктатор зазначив, що, радше, йдеться про "перенесення" та підкреслив, що було б помилкою буцімто підходити до будапештського саміту без належної підготовки.

  • 21 жовтня стало відомо, що зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним найближчим часом не планується. Підготовку до саміту у Будапешті, який анонсували раніше, зупинили.
  • 22 жовтня міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснєфті" та "Лукойлу" — через небажання Москви завершити війну в Україні.
Теги:
Новини
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Автор Євген Козярін
22 жовтня, 2025 середа
"Ціль так само і Костянтинівка": головний сержант бригади "Холодний Яр" пояснив, чому окупанти хочуть зайти до великих міст до холодів
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Оксана Ліховід
21 жовтня, 2025 вiвторок
Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Автор Оксана Ліховід
20 жовтня, 2025 понедiлок
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
Київ
+11.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.65
    Купівля 41.65
    Продаж 42.12
  • EUR
    Купівля 48.3
    Продаж 48.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
23 жовтня
19:07
Оновлено
Володимир Зеленський
Посилення ППО й захист енергетики: Зеленський провів зустрічі з Макроном, Туском, Мерцом і Мелоні
18:58
Пожежа у Ставропольському краї на складі нафтопродуктів
ГУР ліквідувало трьох російських десантників у центрі Ставрополя
18:56
Новини компаній
European Property Awards
Перемога в конкурентній боротьбі: українці везуть нагороди додому
18:53
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 23 жовтня
18:42
Антоніу Кошта
ЄС продовжить фінансувати Україну наступні 2 роки з використанням заморожених активів РФ, - Кошта
18:33
Огляд
Від радянських танків у Будапешті до дружби з Кремлем: про забуті уроки Угорської революції 1956 року
18:28
Володимир Зеленський
Зеленський: Китай допомагає Росії та не зацікавлений у перемозі України
18:21
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Нові санкції США вплинуть на РФ, але не змінять стратегічних планів Путіна
18:09
Володимир Зеленський
Україна має власну зброю, здатну бити на 3 тис. км вглиб РФ, - Зеленський
18:05
OPINION
Санкції Трампа — не про швидке закінчення війни
18:01
Аналітика
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Чому Трамп "прозрів" щодо Росії? Фактор Китаю
18:00
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Головна проблема  – це відсутність ракет, ще одна – довга черга: Згурець про перспективи отримання Україною 25 систем Patriot
17:46
Російська дезінформація
"Українка обурюється якістю гуманітарної допомоги": ЦПД попередив про новий фейк РФ у польських соцмережах
17:30
Інтерв’ю
бомбосховище, укриття
Як вберегти психічне здоров’я дитини під час війни. Розмова з психологинею Іриною Королець
17:29
У Британії арештували трьох підозрюваних у шпигунстві для РФ
17:04
Партнерський матеріал
Дія, мобільний застосунок “Дія”
Ідентифікація клієнтів небанківських фінансових установ через “Дію”
17:02
ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 69 боїв, 16 з них – на Покровському напрямку
16:55
уразили нафтопереробний завод у Рязані
Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Рязані та склад боєприпасів у Білгородській області РФ
16:52
видобуток нафти, нафта
Китайські держкомпанії призупинили закупівлю нафти з РФ після американських санкцій проти "Роснафти" і "Лукойла", - Reuters
16:23
Ексклюзив
санкції проти РФ
Багато шкоди принесе економіці РФ: кореспондентка Еспресо з Брюсселя про 19-й пакет санкцій
16:16
пістолет
Окупанти розстріляли на Донеччині пʼятьох цивільних, які ховалися від обстрілів у підвалі
16:05
Національний банк України
Наслідки енергодефіциту: НБУ погіршив прогноз зростання економіки України
16:02
OPINION
Контрактники тікають, грошей на виплати СВОшникам немає: як Україна б'є по ахіллесовій п'яті Кремля
15:55
дитсадок
В Україні розширять освітній застосунок "Мрія" на дитсадки
15:53
Ексклюзив
Меган Моббс
До миру ми маємо дійти через силу, - донька Кіта Келлога
15:48
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:34
Оновлено
Через удар ворожого БПЛА у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін
15:19
Володимир Зеленський
"Є не лише в США": Зеленський заявив, що Київ веде перемовини з країнами Європи щодо далекобійної зброї
14:43
Ексклюзив
винищувачі JAS 39 Gripen
На відміну від F-16, винищувачі Gripen - цільове постачання та виробництво для України, - Мусієнко
14:42
В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням росіян, належать українським військовим, – Коордштаб
14:06
OPINION
Ціна популізму. Як рішення влади шкодять країні
13:55
ЗАЕС
Запорізька АЕС вийшла з режиму блекауту — енергетики відновили живлення
13:18
Партнерський матеріал
Відзнака за визначні заслуги у сфері жіночого лідерства
Військова Тетяна Теплюк «Хрещена» отримала Відзнаку Українського Жіночого Конгресу за жіноче лідерство
13:17
ЗСУ
Росіяни запустили фейк про "захоплення" мікрорайону Острів у Херсоні: в ЗСУ і ЦПД спростували
12:31
паркування
Рада ухвалила закон про паркомісця для батьків із дітьми до 3 років
12:23
Служба безпеки України
Шпигували на оборонному заводі: на Миколаївщині СБУ затримала "кротів" російського ГРУ
12:19
Партнерський матеріал
Український Жіночий Конгрес-2025
Олена Кондратюк відкрила Український Жіночий Конгрес-2025
12:01
OPINION
"Синдром Віткоффа": недуга чи стиль політики
11:44
Дмитро Медведєв
"Балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією": Медведєв розкритикував останні рішення Трампа
11:30
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
У 12 регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 23 жовтня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV