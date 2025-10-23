"Жодна країна, що поважає себе, ніколи не діє під тиском": Путін про нові санкції США

Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

"Нові санкції США — це спроба чинити тиск на Росію. Жодна країна, що поважає себе, ніколи не діє під тиском", - сказав Путін.

Він також повідомив, що ініціатива проведення саміту в Будапешті нібито надійшла від американської сторони, під час останньої розмови з американським президентом Дональдом Трампом.

На заяву лідера США про скасування зустрічі, російський диктатор зазначив, що, радше, йдеться про "перенесення" та підкреслив, що було б помилкою буцімто підходити до будапештського саміту без належної підготовки.