Журналіст Манчура припустив, як розвиватимуться події щодо виборів у Грузії

Таку думку висловив журналіст Олег Манчура в етері телеканалу "Еспресо".

"Поки що немає точок дотику, ситуація швидше буде поступово радикалізуватися. Але навіть я, людина, яка бачила різні вибори в Україні, був дуже здивований цим нахабством в Грузії. Це навіть не вибори, які проводили Янукович чи Кучма, це вибори в стилі Лукашенка. Вони просто перевернули піраміду, де 55% за даними двох авторитетних соціологічних фірм, підтверджених екзитполами, отримувала опозиція, а влада - 35%, або можливо, з незначними фальсифікаціями 40%. Вони просто поміняли їх місцями. Навіть Ківалов міг би у них повчитися. Я не вірю, що вони можуть провести чесні вибори", - зазначив він.

Серед проблем під час виборів було й те, що до багатьох дільниць не допускали спостерігачів, каже Манчура.

"Також сьогодні на мітингу я чув слово "Україна" після "Сакартвело" найчастіше, а також слова "тітушки" і "каруселі". Це вже міжнародний лексикон, в Грузії він теж присутній. Опозиція стверджує, що має паспортні дані про те, що близько 80 тис. людей проголосували кілька разів, і вони готові надати ці докази. Чому влада зараз має відступати, показувати слабкість і йти на чесні вибори? У Грузії немає такого сценарію, як в Україні в 2004 році, коли оголосили результати, і вже вранці Майдан був у наметах. Грузинські революції ніколи так не відбувалися. Грузини не системні в цьому плані. Ми всі спостерігали за нашою опозицією на Майдані, критикували її за яловість, несистемність, непослідовність і бажання йти на домовленості з владою. Наша опозиція – це взірець того, як треба було поводитися, порівнюючи з тим, що є в Грузії", - додав він.