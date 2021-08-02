Світлана Тихановська: випадок Тимановської показує, що Лукашенко після викрадення літака RyanAir розпочав міжнародний терор

Про це йдеться в терміновій заяві законної обраної глави білоруської держави Світлани Тихановської, інформує Еспресо.TV.



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"Сьогоднішній день показав, що захоплення літака RyanAir - це не винятковий випадок, а тільки початок міжнародного терору, який влаштував колишній президент.



Христина Тимановська - не просто легкоатлетка, яку режим спробував викрасти й насильно вивезти з Токіо до Білорусі. Христина Тимановська - це доказ того, що будь-який білоруський спортсмен, відправлений на Олімпіаду, може стати заручником, якщо знайде в собі сміливість заговорити. Жоден білорус, який залишив межі Білорусі, не знаходиться в безпеці, тому що його можуть спробувати викрасти, як Христину Тимановську або Романа Протасевича.



Ситуація з Христиною сталася, коли моя команда поверталася з візиту у США. І я дякую НАУ (Національному антикризовому управлінню - ред.), Білоруському фонду спортивної солідарності та білоруській діаспорі за швидку, скоординовану роботу, яка допомогла захистити спортсменку від насильницької депортації до в'язниці. Я дякую МОК і владі Японії за оперативну реакцію, а також Чехію, Словенію і Польщу за пропозицію притулку для Христини.



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Зараз Христина Тимановська перебуває у безпеці. Але ми разом продовжимо роботу з її випадку:



- Ми працюємо над тим, щоби влада Японії і Міжнародний олімпійський комітет відповідно до правила 37 Олімпійської Хартії забезпечили безпеку всім білоруським спортсменам, позаяк будь-якої миті режим може почати проти них чергові репресії.



- Ми закликаємо виконком Міжнародного олімпійського комітету провести розгляд і розслідування стосовно керівного складу НОК (Білорусі - ред.). А чиновників, що приймали ці рішення (включно із начальником відділу міжнародних відносин НОК Білорусі Василем Юрчиком і замдиректора з легкої атлетики Артуром Шумаком), відсторонити відповідно до правила 23 Олімпійської Хартії.



- Найближчими днями ми проведемо низку зустрічей і дзвінків з урядами країн, які запропонували свою допомогу, й міжнародними організаціями, зокрема, з ООН та ОБСЄ.



Всіх причетних до спроби викрадення Христини Тимановської ми запропонуємо внести до санкційних списків, а також посилити санкції ЄС і США проти режиму, його гаманців, і всіх, хто підтримує режим.



Для всіх спортсменів, активістів, робітників, медиків, журналістів, а також інших соціальних груп, які піддаються переслідуванням, ми закличемо надати необхідну допомогу: для продовження їх роботи, спрощення релокації і візових процедур, правового супроводу і захисту.



Ми наполягаємо, що білоруські спортсмени - це гордість нашої країни, а не власність режиму. І зараз моральний обов'язок міжнародного співтовариства - дати рішучу реакцію на спроби викрадення білорусів з територій демократичних держав".



Потрібно нагадати, що раніше Христина Тимановська разом з іншими опозиційно налаштованими спортсменами виступала з осудом насилля проти мирних білоруських протестувальників.

За публічну критику НОК Білорусі спортивні функціонери її збірної у неділю, 1 серпня 2021 року, намагалися через Туреччину силою доправити Тимановську додому. Чи то у зв'язку з травмою, чи то з причини невідповідного психологічного стану.

Причиною обурення Тимановської було те, що їй та іншим спортсменкам-білорускам без пояснень змінили умови участі в Іграх.

Не бажаючи повертатися до Білорусі, де, як вважає Христина, на неї може чекати в'язниця, вона звернулася по допомогу до Міжнародного олімпійського комітету й потрапила на перші шпальти світових ЗМІ.

Зараз бігунка перебуває під охороною токійського летовища Ханеда.

З міркувань безпеки до неї також приставлено представника МОК.

Чехія, Польща та Словенія готові надати їй притулок.



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