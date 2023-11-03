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Світові лідери закликають ЄС передати Україні заморожені активи РФ, - Financial Times

3 листопада, 2023 п'ятниця
09:50
Економіка санкції проти Росії

Понад 30 світових міжнародних дипломатів та діячів закликають лідерів держав Європейського Союзу схвалити рішення, щоб дозволити Україні використовувати російські активи

Про це пише Київський безпековий форум із посиланням на Financial Times.

Зазначається, що звернення ініціював голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Його підписали понад 30 відомих міжнародних діячів, серед яких колишні керівники урядів європейських країн, відомі американські дипломати, члени Європейського парламенту, голова Мюнхенської безпекової конференції, експрезидент Світового Банку та представники різних університетів.

"Ми закликаємо лідерів держав Групи Семи та Європейського Союзу схвалити довгоочікуване рішення, щоб дозволити Україні використовувати суверенні російські активи та спрямовувати їх на відшкодування збитків, завданих Україні та українцям", - йдеться у зверненні.

Станом на сьогодні загальний обсяг заморожених суверенних російських активів становить приблизно 300 мільярдів євро. Це включає близько 200 мільярдів євро в Європейському Союзі.

У зверненні йдеться, що використання суверенних російських активів слід розглядати як колективний  контрзахід.

"Суверенні російські активи мусять бути внесені в спеціальний Фонд відновлення України, яким керуватимуть представники держав Групи Семи за консультацій з Урядом України", - додали у зверненні.

  • 30 червня лідери країн Євросоюзу підтримали ідею запровадження податку на непередбачений прибуток від активів Центрального банку РФ для допомоги у відновленні України.
  • Лідери Євросоюзу ухвалили принципове рішення про передачу Україні мільярдів євро, які були отримані від інвестування заморожених у ЄС російських активів. 
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