Світові лідери закликають ЄС передати Україні заморожені активи РФ, - Financial Times

Про це пише Київський безпековий форум із посиланням на Financial Times.

Зазначається, що звернення ініціював голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Його підписали понад 30 відомих міжнародних діячів, серед яких колишні керівники урядів європейських країн, відомі американські дипломати, члени Європейського парламенту, голова Мюнхенської безпекової конференції, експрезидент Світового Банку та представники різних університетів.

"Ми закликаємо лідерів держав Групи Семи та Європейського Союзу схвалити довгоочікуване рішення, щоб дозволити Україні використовувати суверенні російські активи та спрямовувати їх на відшкодування збитків, завданих Україні та українцям", - йдеться у зверненні.

Станом на сьогодні загальний обсяг заморожених суверенних російських активів становить приблизно 300 мільярдів євро. Це включає близько 200 мільярдів євро в Європейському Союзі.

У зверненні йдеться, що використання суверенних російських активів слід розглядати як колективний контрзахід.

"Суверенні російські активи мусять бути внесені в спеціальний Фонд відновлення України, яким керуватимуть представники держав Групи Семи за консультацій з Урядом України", - додали у зверненні.