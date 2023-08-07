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Світові ціни на пшеницю підскочили після ударів по російським кораблям у Чорному морі

7 серпня, 2023 понедiлок
10:03
Економіка зерно, пшениця

Ціни на пшеницю зросли після того, як Україна використала морські безпілотники, аби вивести з ладу російський нафтовий танкер та військове судно. Водночас це поставило під загрозу ключовий експортний маршрут товарів з Росії через Чорне море

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що найбільший відправник вантажу пшениці Росія перевозить більшу частину свого зерна по водних шляхах. Цього року вона планує другий поспіль рекордний урожай та продати його на світовому ринку.

"Ризик у Чорному морі зростає з кожним днем, і будь-яка загроза російському експорту набагато серйозніша, ніж загроза українському експортному коридору", - заявив Оле Хоу, головний виконавчий директор брокера та консультанта IKON Commodities.

Так, ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій товарній біржі піднялися у понеділок на 3,4% до 6,545 доларів за бушель, а у Сіднеї торгувалися на рівні 6,4725 доларів після атаки України на російський військово-морський корабель. Тоді ж рух у Новоросійському порту було зупинено на кілька годин.

Видання пише, що рішення Києва розпочати війну з Росією в Чорному морі відбулося після того, як 17 липня Володимир Путін відмовився від "зернової угоди" за посередництва ООН і узгодженої ракетної кампанії проти українських портів. В результаті український експорт зернових значно скоротився, тоді як російський це не вплинуло.

На чорноморський маршрут також припадає від 15% до 20% нафти, яку Росія продає щодня на світових ринках, і він також є основним транзитним коридором для казахстанської нафти.

Ф'ючерси на пшеницю, як і раніше, знижуються майже на 20% цього року через перспективи небувалих урожаїв від ключових експортерів і, як і раніше, великий запас світових запасів.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Тайїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

22 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна - НАТО через безпекову кризу в Чорному морі. 

Про розмову зі Столтенбергом Володимир Зеленський написав у telegram. Зазначається, що Зеленський і Столтенберг обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

26 липня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою.

Пізніше стало відомо, що РФ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлення та знищення кораблів. 

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безплатно постачати своє в країни Африки.

30 липня Папа Римський Франциск під час недільної молитви "Ангел Господній" у Ватикані звернувся із закликом до російської сторони відновити дію Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні безпечно транспортувати зерно. Згодом президент Володимир Зеленський сказав, що вважає важливим заклик Папи Римського до Росії.

У неділю, 30 липня, попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

2 серпня повідомлялося про те, що країни Південної Африки намагаються переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовилася минулого місяця.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить експорт зерна, попри небажання Росії. Певні заходи для цього вже вживаються.

Світ
Україна
експорт зерна
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