Світовий рекорд:за годину литовці зібрали мільйон євро на радари для ЗСУ

Про це у твіттері повідомив координатор збору Андрюс Тапінас.

За годину волонтери в Литві зібрали мільйон євро на радари для військових ЗСУ, литовська IT-компанія подвоїть зібрану суму.

Як зазначається на платформі збору radarom.Irt, станом на 10:00 3 січня усього литовці зібрали на радари для українських військових €5 млн.