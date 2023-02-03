Світовий рекорд:за годину литовці зібрали мільйон євро на радари для ЗСУ
За три дні литовці зібрали €5 млн на допомогу ЗСУ: на зібрані кошти планують закупити радари для українських захисників
Про це у твіттері повідомив координатор збору Андрюс Тапінас.
За годину волонтери в Литві зібрали мільйон євро на радари для військових ЗСУ, литовська IT-компанія подвоїть зібрану суму.
Як зазначається на платформі збору radarom.Irt, станом на 10:00 3 січня усього литовці зібрали на радари для українських військових €5 млн.
- Нагадаємо, литовець Андрюс Тапінас відомий тим, що 25 травня почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар".
- 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось залучити понад 5 млн євро. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безкоштовно.
- Також Андрюс Тапінас координував збір, у межах якого литовці зібрали близько $750 тис. на створення флоту морських безпілотників.
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