Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що терорист Гіркін вже давно критикує міністерство оборони Росії через ведення війни. Однак в останні дні коментарі перейшли до прямої критики російського диктатора Володимира Путіна та його перебування при владі.

"Цей крок, ймовірно, розлютить колег зі спільноти мілблогерів, а також деяких військовослужбовців, які переважно бачать у Гіркіна проникливого військового аналітика та патріота. Він відіграв важливу роль у війні Росії на Донбасі з 2014 року, а у 2022 році провів місяці на передовій", - додають у міноборони Британії.

У розвідці вважають, що Стрєлков, ймовірно, був готовий публічно критикувати режим Путіна після невдалого заколоту Вагнера.

"Хоча Гіркін не є союзником ВПК Вагнера, він, ймовірно, був готовий розширити межі публічної критики лише в контексті невдалого заколоту ватажка Вагнера Євгена Пригожина в червні 2023 року. Табу на відкриту критику путінського режиму значно послабилося", - зазначають у британській розвідці.

Що відомо про арешт Гіркіна

21 липня про нібито затримання Гіркіна повідомило російське агентство РБК. Зазначалося, що співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова з дому вдень. У його квартирі працівники слідчого комітету проводять обшук. У російському ЗМІ повідомили, що за попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК Вагнера.

Згодом на Telegram-каналі Гіркіна з'явилося повідомлення нібито від його дружини Мирослави Регінської. За її словами, про місцеперебування чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив. У момент затримання жінки не було вдома. Від друзів їй вдалося з'ясувати, що Гіркіну висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону назвав затримання Гіркіна "особливостями путінського режиму". За його словами, Гіркін ніколи не був самостійною фігурою. Його затримання свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння.

Увечері того ж дня російський суд відправив Гіркіна у СІЗО. Зазначалося, що Міщанський суд заарештував Стрєлкова за звинуваченням у закликах до здійснення екстремістської діяльності. BBC повідомляє, що його відправили у СІЗО до 18 вересня.

Крім цього, у Москві біля Міщанського суду, де арештували Ігоря Стрєлкова, затримали колишнього співробітника так званого міноборони ДНР Павла Губарєва.