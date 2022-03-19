Такого підприємства як "Азовсталь", на жаль, уже немає, – Вадим Денисенко
Радник міністра МВС заявив, що "Азовсталь" в Маріуполі повністю розбомбили окупанти
"Росіяни хочуть не денацифікувати, а деіндустріалізувати Україну. Їхня стратегія повне мародерство. Навіть потім, нічого не захопивши, вони хочуть просто споглядати, як ми довго і важко будемо відновлювати частину нашої економіки", – сказав він в етері Espreso.TV.
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Також Денисенко додав, що окупанти продовжують концентруватись на кількох напрямках: "Перш за все їм потрібна Донеччина та Луганщина, також це напрямок Кривого Рогу і будуть намагатись щось робити на Харківщині. Також це столиця".
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- Додамо, окупанти змушують мешканців Маріуполя носити білі пов'язки, щоб українські захисники плутали їх з росіянами
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В Маріуполі жахлива гуманітарна ситуація. Люди залишились без світла, води та їжі, - мешканець Маріуполя
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