Окупанти змушують мешканців Маріуполя носити білі пов'язки, щоб українські захисники плутали їх з росіянами,- Азов

Про це написав АЗОВ - Маріуполь.



"За свідченнями місцевих мешканців росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки - ніби-то як розпізнавальний знак цивільного населення. Наголошуємо!!! Білими пов'язками росіяни визначають свою путінську армію, ховаючись таким чином за цивільними і наражаючи їх на додаткову небезпеку. Будьте обережні та не піддавайтесь на провокації ворога!"- йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, під час спецоперації полк "Азов" знищив російські склади боєприпасів, танк, БТРи, вантажівки, офіцерів і піхоту.