Окупанти змушують мешканців Маріуполя носити білі пов'язки, щоб українські захисники плутали їх з росіянами,- Азов
Російські війська, вводять в оману мешканців Маріуполя, пов'язуючи їм білі пов'язки, нібито як розпізнавальний знак цивільного населення. Насправді білими пов'язками позначають російську армію
Про це написав АЗОВ - Маріуполь.
"За свідченнями місцевих мешканців росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки - ніби-то як розпізнавальний знак цивільного населення. Наголошуємо!!! Білими пов'язками росіяни визначають свою путінську армію, ховаючись таким чином за цивільними і наражаючи їх на додаткову небезпеку. Будьте обережні та не піддавайтесь на провокації ворога!"- йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, під час спецоперації полк "Азов" знищив російські склади боєприпасів, танк, БТРи, вантажівки, офіцерів і піхоту.
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