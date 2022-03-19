Знищили склади боєприпасів, танк, офіцерів і близько взводу піхоти: "Азов" провів рейд по російських позиціях

Про заявив Азов - Маріуполь.



У ході спецоперації бійці полку провели рейд по російським командному пункті та тиловому пункті управління.



"Було знищено склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога, до взводу піхоти. За попередніми даними знищено 1 танк, 2 БТРи та вантажні автомобілі", - повідомили в "Азові".



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