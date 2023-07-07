Про це заявив перший заступник голови Служби державної безпеки (СДБ) Грузії Алексі Батіашвілі, повідомляє "Грузія Онлайн".

"Сьогодні вранці ще шестеро наших співгромадян були незаконно затримані окупаційними силами", – зазначив він, не уточнивши, де саме відбулося викрадення.

За словами Батіашвілі, викрадення вже підтверджено, після чого грузинська влада залучила гарячу лінію та підключила міжнародних партнерів.

Представляючи звіт СДБ за 2022 рік на спільному засіданні трьох парламентських комітетів, він вказав, що за цей період у напрямку окупованого Цхінвальського регіону незаконно затримано 44 особи, а в напрямку окупованої Абхазії – 13 осіб.

"Серед них заслуговує на увагу факт затримання громадянина Грузії за звинуваченням у так званому шпигунстві", – додав Батіашвілі.

Він додав, що загалом наприкінці 2022 року в незаконному ув'язненні перебували дев'ять громадян Грузії.