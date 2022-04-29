Те, що творить Путін – це параноя. Наші бійці його зупинять, - президент "Динамо" Суркіс
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс впевнений, що ЗСУ зупинять президента РФ Володимира Путіна
Про це Суркіс повідомив для "Футбол NEWS".
"Мені важко сказати. Те, що він творить – це параноя. Це не війна, а геноцид проти мирного населення, проти наших дітей, проти жінок, проти чоловіків похилого віку. Я думаю, що хтось його зупинить. Найімовірніше, зупинять наші бійці, наша армія", – сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс.
У рамках благодійного турне футболісти "Динамо" здобули перемоги над польською "Легією" (3:1), турецьким "Галатасараєм" (3:1), німецькою "Борусією Д" (3:2) та зіграли внічию із румунським "Клужем" (0:0) та загребським "Динамо" (2:2).
- 13 квітня офіційний Instagram-профіль "Динамо" позитивно відреагував на арешт лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.
- 20 квітня президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що його брат, нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс перебуває в Україні.
- 22 квітня Григорія Суркіса затримали на прикордонному пункті пропуску Краковець.
- 26 квітня брати Суркіси сфотографувались на благодійному матчі "Борусія" – "Динамо" з плакатом "Зупиніть Путіна".
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