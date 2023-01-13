Техніку та військових РФ з-під Маріуполя перекинули на північ Донеччини, – радник мера Андрющенко

Про це у telegram повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Усіх мобілізованих росіян та частину російського військового корпусу з с. Ялти та с. Урзуфа відправлено на фронт. За висновками, через рух техніки окупантів перекинули на один із напрямків на півночі Донецької області", - написав Андрющенко.

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Він зокрема зазначив, що в селі Білосарайська Коса загарбники розмістили підрозділи "днрівців", проводять ротацію.

Додається також, що ближче до Бердянська ворог формує бази з військовою технікою.

"В’їзд у м. Бердянськ тепер виключно по перепустках. Посилення контролю скоріше пов’язано з формуванням бази, зокрема гвинтокрилів, безпосередньо біля міста", - додав радник мера.

9 січня стало відомо, що лікарні тимчасово окупованого Маріуполя переповнені, людей відмовляються госпіталізувати, а морги не встигають забирати тіла померлих.

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