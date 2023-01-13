Техніку та військових РФ з-під Маріуполя перекинули на північ Донеччини, – радник мера Андрющенко
Із селищ Ялта та Урзуф із-під Маріуполя техніку та військових РФ перекинули на один із напрямків на півночі Донеччини
Про це у telegram повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Усіх мобілізованих росіян та частину російського військового корпусу з с. Ялти та с. Урзуфа відправлено на фронт. За висновками, через рух техніки окупантів перекинули на один із напрямків на півночі Донецької області", - написав Андрющенко.
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Він зокрема зазначив, що в селі Білосарайська Коса загарбники розмістили підрозділи "днрівців", проводять ротацію.
Додається також, що ближче до Бердянська ворог формує бази з військовою технікою.
"В’їзд у м. Бердянськ тепер виключно по перепустках. Посилення контролю скоріше пов’язано з формуванням бази, зокрема гвинтокрилів, безпосередньо біля міста", - додав радник мера.
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