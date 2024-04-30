4G, інтернет та "Змійка": Nokia представила сучасні кнопкові телефони
HMD представила нові кишенькові телефони Nokia 215 4G, 225 4G та 235 4G, які будуть доступні в Україні вже у травні
Про це пише mezha.media.
“Nokia 215 4G, Nokia 225 4G та Nokia 235 4G – це чудові кишенькові кнопкові телефони з адаптивною функціональністю. В HMD ми розробляємо продукти, які відповідають потребам наших споживачів. Деякі люди можуть використати телефон, щоб відключитися і налаштуватись на життя в моменті. Інші будуть робити все навпаки – будуть “хмаритися” і використовувати його для підключення до Інтернету для бізнесу, освіти та розваг”, – розповів Адам Фергюсон, глобальний керівник відділу досліджень, пропозицій та продуктового маркетингу HMD.
Nokia 225 4G має 2,4-дюймовий LCD-дисплей, оснащений 0,3-мегапіксельною камерою зі спалахом, що ідеально підходить для low’fi знімків у стилі 2000-х (YK2), Bluetooth, акумулятор на 1450 мА•год 1, який забезпечує до 9,8 години роботи в режимі розмови. Цей телефон буде доступний у темно-синьому кольорі.
Моделі 235 4G та 215 4G матимуть такі ж акумулятори та інші характеристики, що й у 225 4G, але при цьому у телефонів буде трохи більший 2,8- дюймовий LCD-дисплей. 235 4G також матиме 2-мегапіксельну задню камеру й обидва смартфони будуть доступні у двох кольорах: пурпуровому та чорному.
Ну й, звісно, всі три телефони матимуть встановлену “Змійку”, бо куди ж без неї.
Крім того, в Африці, Індії, на Близькому Сході та в деяких країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону саме ці доступні за ціною телефони матимуть хмарні додатки, які забезпечать доступ до розумних функцій, зокрема до новин, погоди та YouTube Shorts.
- Нагадаємо, у лютому 2023 року компанія з виробництва мережевого обладнання Nokia Oyj вперше за 60 років оновила логотип, щоб люди більше не асоціювали її з виготовленням мобільних телефонів.
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