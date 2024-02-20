Через шахрайство з ШІ Tinder посилить верифікацію користувачів. Що зміниться
Платформа для знайомств Tinder посилить верифікацію користувачів у низці країн через шахрайства з використанням штучного інтелекту
Про це пише Bloomberg.
Вказано, що наразі функцію посиленої верифікації протестували в Австралії та Новій Зеландії, де вона показала свою ефективність. Впродовж найближчих тижнів і місяців платформа розгортатиме її у США, Британії, Бразилії та Мексиці.
Відтепер користувачам для верифікації потрібно буде надати фото водійського посвідчення або відео з собою. Таким чином перевірятимуть дату народження та відповідність обличчя на відео фотограціям профілю. Ця перевірка займатиме кілька хвилин. Якщо людина пройде верифікацію, у її профілі з'явиться синя галочка.
- Раніше американська компанія Match Group, яка володіє застосунком для знайомств Tinder, заявила про вихід із білоруського ринку з середини лютого 2024 року.
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