До експлуатації в ЗСУ допустили наземний роботизований комплекс "Тесля"
Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську логістичний наземний роботизований комплекс "Тесля" українського виробництва
Про це повідомило Міноборони.
Гексодрон "Тесля" призначений для перевезення різних вантажів на передовій. Кожне колесо робота має окремий двигун.
У відомстві зазначили, що комплекс здатний продовжувати рух навіть після того, як частина двигунів або коліс зазнають уражень. Шестиколісне шасі дозволяє зменшити тиск на поверхню ґрунту, чим зменшує ризик ураження протипіхотними мінами.
До того ж колісний гексодрон "Тесля" може долати пагорби й траншеї та здійснювати так званий танковий розворот на місці. Його колеса можуть бути обладнані безповітряними шинами, які виконують завдання навіть після пошкодження.
У Міноборони додали, що "Тесля" поміщається у кузов військового пікапа чи мікроавтобуса і може перевозити до двох центнерів вантажу. Також він обладнаний швидкозмінним акумулятором, який можна дуже швидко замінити в польових умовах.
- Міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва.
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