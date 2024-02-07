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СБУ про масштабну кібератаку на Kyivstar: "Немає достатніх підстав говорити, що це було зсередини"

7 лютого, 2024 середа
17:41
Технології Kyivstar, Київстар

Наразі неможливо підтвердити інформацію про те, що масштабна груднева кібератака на систему мобільного оператора Kyivstar відбулася зсередини

Про це на Київському міжнародному форумі з кібербезпеки-2024 сказав 7 лютого начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, передає "Радіо Свобода".

"Немає сьогодні достатніх підстав говорити про це, навіть більше, від себе скажу, я сумніваюся, що це було зсередини. Або якщо навіть це і було, то можливо якийсь первинний несуттєвий доступ, тому що сам факт того, як ми бачимо сьогодні, як вони рухалися мережею, підвищувалися в правах, доводить те, що якби у них був якийсь серйозний інсайдер, можна було б це зробити набагато швидше", - сказав він.

За його словами, російські хакери перебували в мережі щонайменше з травня 2023 року.

"Зараз іще не можна точно сказати, але, можливо, це проникнення сталося в березні, і до моменту атаки ви бачите, який тривалий час підготовки для того, щоб дійти до такого серйозного рівня", - додав представник СБУ.

Він зазначив, що ворог планував другу хвилю кібератаки, але СБУ спрацювала на випередження.

"Це (друга хвиля кібератаки, - ред.) призвело б до того, що до кожної базової станції треба було б вручну приїжджати, її перезавантажувати, це тижні. Тижні наші люди були б без зв’язку. Два інших оператори просто б не витримали такого навантаження і теж могли б почати "лягати", – пояснив Вітюк.

Він зауважив, що розслідування триватиме ще довго, тому що "знищено було сотні серверів, тисячі комп’ютерів повністю витерто". Фахівці ще мають з'ясувати, чи був у тій кібератаці людський фактор.

  • Уранці 12 грудня 2023 року через збій у користувачів "Київстару" був відсутній мобільний зв'язок. У компанії заявили, що причиною збою була потужна атака хакерів. СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких держзрада та диверсія.

  • Російські хакери з групи "Солнцепек" взяли на себе відповідальність за кібератаку на Kyivstar. Вони заявили, що викрали персональні дані користувачів.

  • Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.

  • 15 грудня "Київстар" відновив зв'язок і мобільний інтернет.

Теги:
Україна
СБУ
кібератаки
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