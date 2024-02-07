СБУ про масштабну кібератаку на Kyivstar: "Немає достатніх підстав говорити, що це було зсередини"
Наразі неможливо підтвердити інформацію про те, що масштабна груднева кібератака на систему мобільного оператора Kyivstar відбулася зсередини
Про це на Київському міжнародному форумі з кібербезпеки-2024 сказав 7 лютого начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, передає "Радіо Свобода".
"Немає сьогодні достатніх підстав говорити про це, навіть більше, від себе скажу, я сумніваюся, що це було зсередини. Або якщо навіть це і було, то можливо якийсь первинний несуттєвий доступ, тому що сам факт того, як ми бачимо сьогодні, як вони рухалися мережею, підвищувалися в правах, доводить те, що якби у них був якийсь серйозний інсайдер, можна було б це зробити набагато швидше", - сказав він.
За його словами, російські хакери перебували в мережі щонайменше з травня 2023 року.
"Зараз іще не можна точно сказати, але, можливо, це проникнення сталося в березні, і до моменту атаки ви бачите, який тривалий час підготовки для того, щоб дійти до такого серйозного рівня", - додав представник СБУ.
Він зазначив, що ворог планував другу хвилю кібератаки, але СБУ спрацювала на випередження.
"Це (друга хвиля кібератаки, - ред.) призвело б до того, що до кожної базової станції треба було б вручну приїжджати, її перезавантажувати, це тижні. Тижні наші люди були б без зв’язку. Два інших оператори просто б не витримали такого навантаження і теж могли б почати "лягати", – пояснив Вітюк.
Він зауважив, що розслідування триватиме ще довго, тому що "знищено було сотні серверів, тисячі комп’ютерів повністю витерто". Фахівці ще мають з'ясувати, чи був у тій кібератаці людський фактор.
- Уранці 12 грудня 2023 року через збій у користувачів "Київстару" був відсутній мобільний зв'язок. У компанії заявили, що причиною збою була потужна атака хакерів. СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких держзрада та диверсія.
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