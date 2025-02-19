У Дії 19 лютого запустили новий сервіс для бізнесу. Деталі
У застосунку "Дія" запустили послугу з подання декларації відповідності вимогам законодавства матеріально-технічної бази
Про це повідомила пресслужба Дії.
"Якщо виконуєте на підприємстві небезпечні завдання зі спеціальною технікою — задекларуйте її на відповідність закону на порталі Дія. Декларацію подають підприємці та юрособи — без паперових документів та турне по установах", - розповідають у матеріалі.
Аби подати декларацію через Дію, потрібно:
- авторизуватись у застосунку;
- обрати послугу "Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства";
- зазначити необхідну інформацію й подати декларацію.
Зазначено, що статус документа можна відстежувати онлайн, а за наявності помилок портал підкаже, що слід виправити.
- Раніше стало відомо, що в першому кварталі 2025 року в застосунку "Дія" може зʼявитися АІ-асистент, який прийматиме скарги користувачів та переадресовуватиме їх відповідним державним установам.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.43 Купівля 41.43Продаж 41.91
- EUR Купівля 43.29Продаж 43.91
- Актуальне
- Важливе