У Дії 19 лютого запустили новий сервіс для бізнесу. Деталі

Про це повідомила пресслужба Дії.

"Якщо виконуєте на підприємстві небезпечні завдання зі спеціальною технікою — задекларуйте її на відповідність закону на порталі Дія. Декларацію подають підприємці та юрособи — без паперових документів та турне по установах", - розповідають у матеріалі.

Аби подати декларацію через Дію, потрібно:

авторизуватись у застосунку;

обрати послугу "Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства";

зазначити необхідну інформацію й подати декларацію.

Зазначено, що статус документа можна відстежувати онлайн, а за наявності помилок портал підкаже, що слід виправити.