Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни намагаються набрати темпи, перекидаючи угрупування своїх військ на правий берег Дніпра, щоб розгорнути наступ на Запоріжжя та інші напрямки. А ЗСУ намагаються набрати темпи, знищуючи важливі інфраструктурні об’єкти ворога. Знищено міст у Новій Каховці, знищено аеродром у Новофедорівці й це важливо для розгрому противника на Херсонському плацдармі. Темпи битви за Південь України залежать від швидкості польоту наших ракет. Живої сили, як гарматного м’яса у них не так багато. Важливо, щоб у цього гарматного м’яса не було чим воювати", - підкреслив Киричевський.