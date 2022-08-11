Темпи битви за Південь України залежать від швидкості польоту наших ракет, - військовий експерт Киричевський
Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що ми можемо виграти цю війну знищуючи логістичні об’єкти росіян швидше, аніж вони встигають перекидати додаткові ресурси
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни намагаються набрати темпи, перекидаючи угрупування своїх військ на правий берег Дніпра, щоб розгорнути наступ на Запоріжжя та інші напрямки. А ЗСУ намагаються набрати темпи, знищуючи важливі інфраструктурні об’єкти ворога. Знищено міст у Новій Каховці, знищено аеродром у Новофедорівці й це важливо для розгрому противника на Херсонському плацдармі. Темпи битви за Південь України залежать від швидкості польоту наших ракет. Живої сили, як гарматного м’яса у них не так багато. Важливо, щоб у цього гарматного м’яса не було чим воювати", - підкреслив Киричевський.
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