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Війна з Росією: хроніка
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Аналітика

Темпи знищення танків РФ значно вищі за заяви ворога про розширення їхнього виробництва. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
26 березня, 2023 неділя
22:17
війна з Росією Сергій Згурець

Росія здатна виготовити 400 танків за рік, водночас за 13 місяців війни проти України втратила 3595 одиниць цієї техніки

Заяви РФ про виробництво нових танків

Отже, про танки для РФ. Кремлівські злочинці вкотре демонструють повний відрив від реальності та, здається, цілком свідомо. Спершу заступник Радбезу Мєдвєдєв, який постійно погрожує ядерною зброєю за перетин "червоних ліній" у своїй голові, заявив, що цьогоріч Росія виготовить 1,5 тис. танків. Потім Путін сказав про 600 танків за три роки та що це буде більше, ніж західних танків в Україні. Це не відповідає реальності. За найроздутішими показниками, Уралвагонзавод, найбільше підприємство РФ, може виробляти на місяць десь 20 танків, а насправді - удвічі менше, бо бракує комплектувальних: від електроніки до закордонних підшипників. На трьох інших ремонтних заводах РФ за місяць може відремонтувати чи відновити 20 - 40 танків, тобто загалом за рік, за оцінками нашої компанії, на теперішніх потужностях може зробити 400 танків - і нових, і модернізованих, і Т-62, Т-55. За 13 місяців війни українські вояки знищили 3595 російських танків, зокрема 15 - за 25 березня. Це значить, що темпи їхнього знищення значно вищі, за заяви та мрії ворога про розширення виробництва. Чому Путін і Мєдвєдєв брешуть про виготовлення тисяч танків, По-перше, щоб запевнити росіян, що підстав для паніки та дефіциту зброї немає. По-друге, щоб переконати Захід виділяти менше військового потенціалу на підтримку України, бо, мовляв, запаси відтворення зброї у РФ безмежні і її буде більше. Проте запас міцності оборонно-промислового комплексу Росії, згідно з висновками української військової розвідки, становить лише два роки

Застосування росіянами сльозогінного газу

Однак ворог не лише брехливий, але й підступний і став використовувати на полі бою сльозогінний газ. Така тенденція набирає обертів. Деталі розповів у твіттері український військовий із ніком Tatarigami. Він подав кілька способів застосування сльозогінної зброї. Росіяни використовують ручні сльозогінні аерозольні гранати К-51 або інші засоби, зокрема саморобні. Є різні способи ворожої активності. 

В одному з варіантів окупанти скидають гранати зі сльозогінним газом із дрона, щоб змусити наших бійців полишити свої бліндажі.

Разом із цим БПЛА може підлетіти ще один - з уламковими гранатами, які скидають на бійців, що були вимушені залишити укриття.

Або після того, як бійці залишають бліндажі, ворог б’є мінометами по наших позиціях, а піхотинці РФ намагаються штурмувати українські окопи. Водночас спосіб протидії цій загрозі доволі простий. Хороший захист забезпечують військові протигази. Питання в тому, щоб вони були.

Ядерні погрози РФ

Росія знову починає хапатися за ядерну зброю. Путін оголосив у суботу про намір розмістити тактичне ядерне озброєння в сусідній Білорусі. Він уточнив, що у квітні Росія почне готувати розрахунки ОТРК "Іскандер", які раніше передала Білорусі, а до липня побудує спеціальне сховище для тактичної ядерної зброї в РБ. Путін запевняє, що розміщуватимуть її, не порушуючи зобов’язань за договором про стратегічну наступальну зброю. У НАТО назвали риторику РФ небезпечною та безвідповідальною, а МЗС України вимагає негайно скликати позачергове засідання Радбезу ООН і чекає на ефективну протидію ядерному шантажу кремля з боку Великої Британії, Франції, США та КНР. Історію ядерної зброї неодноразово порушували у відносинах РФ і РБ. Торік Лукашенко заявив, що вони мають літаки, спроможні нести тактичну ядерну зброю. Ішлося про Су-25. Це викликало подив, адже вони дозвукові та повільніші за традиційні носії ядерної зброї, зокрема Су-27, МіГ-29, але чомусь РБ зробила ставку на Су-25. Щодо наслідків, то Білорусь відмовилася від ядерної зброї. Там розміщувалися не стаціонарні ракети, а мобільні комплекси, які курсували країною та могли запускати стратегічні ракети з будь-якої ділянки. Свого часу, коли ухвалили виведення комплексів, то РБ до останнього часу їх утримувала.

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак вважає, що такі дії РФ вчиняє саме зараз тому, що інших засобів шантажу не залишилося. Таке рішення готували. Головне те, що не домовилися з КНР щодо зброї та всупереч Китаю Путін став говорити про ядерну зброю, ніби це не РФ, а РБ. Значить, Росія не отримала необхідної підтримки у звичайній зброї. У ній є велика проблема, раз доводиться долучати Лукашенка до ядерної функції. Якщо говорити про нерозповсюдження ядерної зброї, то не можна передавати її. Юристи вважають, що йдеться про контроль такого озброєння. Якщо його немає, то базування можливе. Є додаткові договори, щодо стратегічної ядерної зброї. З договорів 1970-их прописано, що ядерна зброя не може базуватися за межами національної території, крім заправки підводного човна. Прямої заборони на тактичну ядерну зброю немає. У Європі є озброєння США в межах спецпроцедур НАТО. Це базування схвалили в СРСР. Воно передбачає підготовку до припинення чинності Договору про нерозповсюдження. Проте є ядерні президентські ініціативи - політичні документи, написані Джорджем Бушем-старшим і Михайлом Горбачовим у 1991 році, підтримані та посилені Борисом Єльциним. Сенс полягає в тому, що більшість тактичної ядерної зброї знищують для сухопутних військ, ракет, артилерії. Решту переміщують на центральні склади та суттєво скорочують, її не має бути на надводних кораблях, авіації. Олексій Їжак вважає: РФ заявить, що повторює все в межах НАТО, де є заміна винищувачів. У країнах з американською ядерною зброєю є частина екіпажів і літаків, які можуть виконувати ці місії, але належать до власних ЗС. Складне питання полягає в тому, що союзники з НАТО мають процедуру підготовки до втрати чинності Договору про нерозповсюдження. Але вони нічого не порушують. "Іскандери" мали б знищити. Невідомо, які літаки має на увазі РФ. Це риторична ескалація. Найголовніше зі слів Путіна - підготовка бази в РБ до розміщення ядерної зброї. Так, вони не хочуть порушувати президентські ядерні ініціативи, а продовжуватимуть, за їхніми словами, зберігати зброю на центральних базах. А ЗС і екіпажі підготують уже після українського контрнаступу. Якби РФ хотіла підняти ядерні ставки, то заявила б про створення нових складів зберігання біля кордонів України, переміщення частини ядерної зброї та підготовку до ядерної війни. Коли говорять, що війну розпочне РБ, це дивно. І вони говорять, що це станеться після основних подій на полі бою, а це раніше за 1 липня. З одного боку, ми це ще почуємо, треба буде розбиратися з ядерними процедурами НАТО, на які посилається Путін. Він говоритиме, що це їхня з Білоруссю симетрична відповідь на дії США та ФРН. Насправді це не так, адже в Німеччини та США процедури з’явилися до Договору про нерозповсюдження, а їхній сенс був у тому, що це було щеплення проти розповсюдження, адже багато країн Європи хотіли мати свою ядерну зброю.

Олексій Їжак гадає: США повідомлять, що ядерні  об’єкти в РБ стануть першочерговими для планування військ. З нашого боку пролунають такі ж заяви. Нагадають білорусам, що якщо вони та це погодяться, то зроблять свою територію вразливою для несподіваних ударів, роботи партизанів і національно-визвольних рухів. НАТО висловить жаль і заявить, що уважно стежитиме за ситуацією, а щойно побачить реальне переміщення зброї, будуть суттєві дії у відповідь.

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