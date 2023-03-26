Російська ядерна риторика є небезпечною та безвідповідальною, - НАТО
Речниця НАТО Оана Лунгеску назвала російську ядерну риторику небезпечною та безвідповідальною, а порівняння з розподілом ядерних сил НАТО - хибним
Про це пише Укрінформ, посилаючись на заяву Лунгеску.
Так вона прокоментувала заяву Путіна про розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі.
"Російська ядерна риторика є небезпечною та безвідповідальною. НАТО зберігає пильність, і ми продовжуємо уважний моніторинг ситуації. Ми не бачили жодних змін у ядерній політиці Росії, які б могли привести нас до коригування нашої. Ми готові захистити та оборонити всіх союзників по НАТО", - сказала вона.
Лунгеску також заявила, що посилання Путіна на розподіл ядерних сил НАТО для виправдання свого рішення є "абсолютно хибним". Речниця наголосила, що НАТО, на відміну від РФ, свої зобов'язання виконує.
"Союзники по НАТО діють з повною повагою до власних міжнародних зобов’язань. Росія постійно порушувала свої зобов’язання у сфері контролю над озброєнням, останнім таким випадком стало призупинення її участі у новому договорі START. Росія повинна повернутися до його дотримання та діяти у дусі доброї волі», - підкреслила Оана Лунгеску.
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