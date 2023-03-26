Про це пише Укрінформ, посилаючись на заяву Лунгеску.

Так вона прокоментувала заяву Путіна про розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі.

"Російська ядерна риторика є небезпечною та безвідповідальною. НАТО зберігає пильність, і ми продовжуємо уважний моніторинг ситуації. Ми не бачили жодних змін у ядерній політиці Росії, які б могли привести нас до коригування нашої. Ми готові захистити та оборонити всіх союзників по НАТО", - сказала вона.

Лунгеску також заявила, що посилання Путіна на розподіл ядерних сил НАТО для виправдання свого рішення є "абсолютно хибним". Речниця наголосила, що НАТО, на відміну від РФ, свої зобов'язання виконує.

"Союзники по НАТО діють з повною повагою до власних міжнародних зобов’язань. Росія постійно порушувала свої зобов’язання у сфері контролю над озброєнням, останнім таким випадком стало призупинення її участі у новому договорі START. Росія повинна повернутися до його дотримання та діяти у дусі доброї волі», - підкреслила Оана Лунгеску.