Про це повідомило Суспільне.

Стало відомо, що казки будуть виходити з 27 жовтня щотижня. Послухати їх можна за посиланням або на ютуб-каналі "Бробакс".

Проєкт складається з 12 пізнавально-розважальних аудіоказок, які озвучуватимуть українські артисти, військові, митці, народні улюбленці.

"Казки нового часу - це терапевтичні історії спільного досвіду українських родин, які правдиво, але делікатно пояснюватимуть дітям нові реалії, що наскрізно присутні в цікавих оповідях зі щасливими завершеннями. Концепти 12 тем, які лягли в основу казок - розлука, підтримка, доброта, дружба, солідарність, втрата, віра в спільну перемогу та інші", - зазначають автори проєкту.

Також повідомляється, що казки пропрацьовували на нетравматичність з авторкою текстів Іриною Виговською, психологинею Маріанною Новаковською та соціологинею Вікторією Бриндзою. Ілюстрації створив Георгій Сагітов.

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Маріанна Новаковська зазначає, що навіть маленьким дітям потрібні відповіді на непрості питання про війну, смерть і що буде далі. Задача дорослих - дати відповіді, не тікати від складних питань, знайти можливість підібрати слова, образи, дати відчуття безпеки, навіть коли самим страшно.

"Хоробрі казки" почалися з самоката в Гуманітарному штабі, де я волонтерила на початку повномасштабного вторгнення. Розгублені батьки, які прибували евакуаційними потягами, вирішували життєво необхідні питання, а діти сумували за велосипедами, самокатами, ведмежатами. Вигадана мимохідь історія про самокат, який чекає вдома, дуже підбадьорила маленьку Злату з Маріуполя, поки ми терміново шукали його для неї у Львові. Історії з’являлися одна за одною, як відповідь на події навколо", - повідомила керівниця редакції дитячого та підліткового мовлення цифрових платформ Суспільного Вікторія Мурована.

Окрім цього зазначається, що першу казку "Вел і Цуц" зі збірки читає Юлія Саніна, лідерка гурту The HARDKISS.

"Я дуже рада долучитися до такого потрібного проєкту. Складно навіть уявити, що переживають в душі наші діти під час війни. Ми, дорослі, намагаємося допомогти малечі. Тому казкотерапія дуже важлива. Вона заспокоює, пояснює дітям їхні переживання і почуття. Я вважаю, що і дорослим не завадить пройти таку терапію", - розповіла вона.

4 жовтня у чотирьох країнах: Україні, Німеччині, Австрії та Нідерландах - стартував книжковий проєкт для українських дітей "Better Time Stories".

22 жовтня перші леді України та Німеччини презентували книжковий проєкт "Better Time Stories" у Франкфурті

26 жовтня стало відомо, що щоденник 12-річної Єви Скалецької, яка через війну виїхала з бабусею з Харкова до Дубліна, вийшов у британському видавництві під назвою "Ви не знаєте, що таке війна: щоденник юної дівчини з України"

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