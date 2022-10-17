Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Системи Starlink мають виключно важливе значення для бойових дій вздовж лінії фронту. Оскільки там немає мобільного звʼязку, інтернет-трафіку та звичайних провайдерів. Наші війська стоять у полі й нічого, окрім терміналів Starlink просто немає. Це дуже корисна річ для військових. Адже саме за допомогою терміналів Starlink наші військові передають інформацію, фото та відео з місця подій", - пояснив Корсун.

Експерт також наголосив, що термінали Starlink дуже важливі для роботи критичної інфраструктури України.

"За деякими даними кількість терміналів Starlink в Україні налічує понад 25 тис. Весь час від початку повномасштабного вторгнення все працювало і працює. Питання лише у коштах і це лише питання стосунків між Ілоном Маском та Пентагоном. Я вважаю, що в Маску прокинувся бізнесмен і він почав рахувати свої кошти й не більше. Хочу також наголосити, що термінали Starlink дуже важливі й для критичної інфраструктури України. Тому сподіваюсь, що вони будуть працювати аж до нашої перемоги", - додав він.

14 жовтня SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Окрім цього, у листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад $120 млн до кінця року і може обходитися у близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.

15 жовтня у Пентагоні прокоментували ситуацію зі Starlink і запевнили, що Україні й надалі матиме все необхідне на полі бою. Там зазначають, що ведуть перемовини не лише зі SpaceX, але й іншими компаніями супутникового зв'язку.

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