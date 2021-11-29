Ти заслужив на "Золотий м'яч", - Мессі звернувся до Левандовські

Про це повідомляє GFFN



Мессі заявив зі сцени, що Левандовські заслужив виграти "Золотий м'яч" у минулому році.



"Ти заслуговуєш на "Золотий м'яч". Минулого року всі були єдиними та вважали, що ти – головний переможець", – сказав Мессі до Левандовські прямо зі сцени.



Сьогодні, 29 листопада, церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" пройшла в театрі Шатле у Парижі. Найкращим футболістом світу був визнаний Ліонель Мессі.



Нападник "Баварії" Роберт Левандовські посів друге місце в номінації на "Золотий м'яч" та був визнаний найкращим форвардом 2021 року.



У 2020 році "Золотий м'яч" не був вручений. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу.

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