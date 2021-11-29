Ти заслужив на "Золотий м'яч", - Мессі звернувся до Левандовські
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі звернувся до Роберта Левандовські після завоювання "Золотого м'яча-2021"
Про це повідомляє GFFN
Мессі заявив зі сцени, що Левандовські заслужив виграти "Золотий м'яч" у минулому році.
"Ти заслуговуєш на "Золотий м'яч". Минулого року всі були єдиними та вважали, що ти – головний переможець", – сказав Мессі до Левандовські прямо зі сцени.
Сьогодні, 29 листопада, церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" пройшла в театрі Шатле у Парижі. Найкращим футболістом світу був визнаний Ліонель Мессі.
Нападник "Баварії" Роберт Левандовські посів друге місце в номінації на "Золотий м'яч" та був визнаний найкращим форвардом 2021 року.
У 2020 році "Золотий м'яч" не був вручений. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу.
- Нагадаємо, 8 жовтня France Football оприлюднив імена претендентів на "Золотий м'яч".
- 29 листопада Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2021 року та всьоме у своїй кар'єрі виграв "Золотий м'яч".
- France Football визнав Педрі найкращим молодим футболістом 2021 року.
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