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Головна Технології TikTok тестує платну підписку без реклами за $4,99 на місяць

TikTok тестує платну підписку без реклами за $4,99 на місяць

3 жовтня, 2023 вiвторок
11:09
Технології TikTok

TikTok тестує передплату, яка позбавляє користувачів перегляду реклами. За 4,99 доларів на місяць на етапі перевірок, далі ціна може збільшуватися

Про це інформує Android Authority.

"Код у програмі TikTok вказує на те, що TikTok тестує щомісячний план підписки без реклами. Наразі план коштує 4,99 доларів на місяць у США на цьому етапі тестування, хоча ціна може змінитися, коли функція широко розгорнеться", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що TikTok підтвердив тестування цього плану, хоча й оскаржує повний запуск продукту.

В останній версії програми з'явилися нові рядки, які вказували на те, що служба коротких відео пропонує своїм користувачам щомісячний план підписки без реклами: "Ми тестуємо план без реклами. Продовжуючи, ви погоджуєтеся з правилами та підтверджуєте, що прочитали їх, щоб дізнатися, як ми збираємо, використовуємо та надаємо дані. Ви також приймаєте негайне надання підписки без реклами. Ціна включає ПДВ".

Запуск нової версії програми представив новий рівень підписки без реклами.

Фото: скрін

Що відомо про заборону TikTok у США та ЄС

Раніше дві найбільші керівні інституції Євросоюзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.

У Канаді заборонили держслужбовцям використовувати соцмережу на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.

19 травня творці платформи коротких відео TikTok подали до суду на штат Монтана, через заборону громадянам користуватися китайським застосунком.

У липні платформа звернулася до американського суду з проханням до 1 січня призупинити дію заборони штату Монтана на користування китайським застосунком. 

У серпні посилаючись на міркування безпеки Нью-Йорк заборонив соцмережу на державних пристроях, приєднавшись до ряду міст і штатів США, які ввели такі обмеження.

21 серпня стало відомо, що Сомалійський уряд заборонив TikTok, Telegram і букмекерську компанію 1XBET, заявивши, що ці сервіси використовуються для тероризму та аморальної пропаганди у цій східноафриканській державі.

У вересні стало відомо, що 18 генеральних прокурорів дев’яти американських штатів висловили свою підтримку Монтані у справі проти китайського застосунку TikTok, який має бути заборонений з 1 січня.

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