Тіна Кароль виступила на відкритті виставки про Україну на Венеціанському бієнале
Тіна Кароль заспівала гімн України на відкритті виставки "Це Україна: Захищаючи свободу", яка входить до офіційної супутньої програми бієналє у Венеції (La Biennale di Venezi)
Венеціанський бієнале — це найважливіша подія арт-індустрії у світі. Виставку "Це Україна: Захищаючи свободу" представляє PinchukArtCentre та Фонд Віктора Пінчука за підтримки Офісу президента України та Міністерства культури та інформаційної політики України.
"Голос мистецтва завжди чути по всьому світу. Українські митці виступають єдиним фронтом у боротьбі за культурну спадщину своєї Батьківщини. Слава Україні", - сказала Тіна Кароль.
У експозиції представлені монументальні чи роботи Євгенії Білорусець, Нікіти Кадана та Лесі Хоменко, які продовжують жити та працювати в Україні, незважаючи на розв'язану Росією війну. Українські художниці та художники представлені разом із міжнародними колегами-друзями України. Серед представлених авторок та авторів Марина Абрамович, Олафур Еліассон, Демієн Герст, Такаші Муракамі.
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