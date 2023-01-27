Тищенка виключили з фракції "Слуга Народу"

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук 27 січня.

За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", зазначила вона.

23 січня РНБО ухвалила рішення про заборону на виїзд посадовців за кордон із недержавних причин.

26 січня стало відомо, що народний депутат від "Слуги Народу" Микола Тищенко проведе зустріч із представниками української громади у Таїланді. Захід відбудеться в чотиризірковому готелі.

Своєю чергою прикордонники заявили, що нардеп Тищенко залишив територію України законно.

Того ж дня Тищенка виключили з партії "Слуга Народу" та звільнили з посади заступника голови однойменної фракції.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував поїздку Тищенка до Таїланду і нагадав, що в умовах воєнного часу посадовці можуть виїжджати з країни тільки за рішенням РНБО.

Згодом Тищенко заявив, що відправився у Таїланд та В'єтнам, щоб "розвивати дружні відносини в Азії".

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