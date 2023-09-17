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Тисячі чехів мітингують у Празі з вимогою відставки проукраїнського уряду і вийти з НАТО

17 вересня, 2023 неділя
08:59
Світ На фото: мітинг у Празі

У неділю, 16 вересня, в Празі відбулася масова протестна акція з вимогою складання повноважень уряду Петра Фіали, який підтримує Україну, і припинення війни у нашій країні, а також вийти з Північноатлантичного альянсу

Про це повідомляють у Czech Radio та iDNES.cz.

"Чехія проти бідності" – це назва антиурядової демонстрації, яка почалася на Вацлавській площі в Празі. Її організатором є позапарламентська політична партія популістського спрямування "Право, Повага, Професіоналізм", яку очолює адвокат Їндржих Райхл.

З собою на демонстрацію проти проукраїнського уряду Петра Фіали демонстранти принесли чеські прапори й транспаранти з різними гаслами. На них було написано: "Коли законом стає несправедливість, обов’язком стає опір", "Уряд має боятися народу, а не народ уряду", "Генеральний страйк зараз", "Мир - це наша мета", "Стоп війні", "Вийдіть з НАТО", "Уряд і ЗМІ обманюють нас".

"Ми в жодному разі не хочемо війни, ми хочемо відстоювати мирне вирішення на нашому континенті. Світові держави грають у шахову партію, Україна – лише одна клітинка, і останнє, що їх хвилює, – це життя простих українців і росіян, які гинуть щодня", – заявляв Райхл.

Очільник партії сказав, що всі присутні на площі захищають Чехію: "Ми хочемо ненасильницькою формою громадянського протесту позбавити влади коаліційний уряд Петра Фіали"

Райхл також наголосив, що демонстрація є протестом не лише проти економічного зубожіння, а й проти морального розпаду. На мітингу він виступив проти введення дистанційного голосування на виборах і проти прийняття закону про одностатеві шлюби.

Після закінчення мітингу на Вацлавській площі протестувальники пішли до будинку уряду.

  • 1 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна заслуговує стати членом НАТО після завершення війни, адже її армія нині є найбільш досвідченою в Європі.
  • А в березні Павел закликав країни ЄС надати Україні винищувачі.
  • 31 серпня посол Праги в Організації Північноатлантичного договору Якуб Ландовський сказав, що Україна може приєднатися до НАТО, тільки коли закінчаться бойові дії, оскільки НАТО не може прийняти нових членів, які перебувають у стані війни, бо це автоматично призведе до зобов’язання стати на їхній захист. 
  • 13 вересня головнокомандувач чеських військових Карел Рехка заявив, що контрнаступ ЗСУ триватиме ще довго, тому Захід має налаштуватися на тривалу підтримку України, в тому числі озброєнням.
Новини
Чехія
одностатеві шлюби
Війна з Росією
НАТО
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