Тисячі чехів мітингують у Празі з вимогою відставки проукраїнського уряду і вийти з НАТО

Про це повідомляють у Czech Radio та iDNES.cz.

"Чехія проти бідності" – це назва антиурядової демонстрації, яка почалася на Вацлавській площі в Празі. Її організатором є позапарламентська політична партія популістського спрямування "Право, Повага, Професіоналізм", яку очолює адвокат Їндржих Райхл.

З собою на демонстрацію проти проукраїнського уряду Петра Фіали демонстранти принесли чеські прапори й транспаранти з різними гаслами. На них було написано: "Коли законом стає несправедливість, обов’язком стає опір", "Уряд має боятися народу, а не народ уряду", "Генеральний страйк зараз", "Мир - це наша мета", "Стоп війні", "Вийдіть з НАТО", "Уряд і ЗМІ обманюють нас".

"Ми в жодному разі не хочемо війни, ми хочемо відстоювати мирне вирішення на нашому континенті. Світові держави грають у шахову партію, Україна – лише одна клітинка, і останнє, що їх хвилює, – це життя простих українців і росіян, які гинуть щодня", – заявляв Райхл.

Очільник партії сказав, що всі присутні на площі захищають Чехію: "Ми хочемо ненасильницькою формою громадянського протесту позбавити влади коаліційний уряд Петра Фіали"

Райхл також наголосив, що демонстрація є протестом не лише проти економічного зубожіння, а й проти морального розпаду. На мітингу він виступив проти введення дистанційного голосування на виборах і проти прийняття закону про одностатеві шлюби.

Після закінчення мітингу на Вацлавській площі протестувальники пішли до будинку уряду.